Relógios inteligentes vêm com monitor cardíaco e controle de estresse; veja opções

Muito além de mostrar o horário, os chamados smartwatchs se tornaram importantes aliados quando o assunto é acompanhamento dos exercícios físicos e da saúde de forma geral, e ainda fazem chamadas, tocam música, acessam fotos e muito mais.

Cada vez mais modernos e dotados de alta tecnologia, os relógios inteligentes têm a capacidade de detectar 24 horas por dia alterações do ritmo cardíaco, da pressão sanguínea e até do nível de oxigênio no sangue, assim como monitorar o estresse e o tempo e a qualidade do sono. Tudo isso pode ajudar sensivelmente no bem-estar diário.

LEIA TAMBÉM

Lista completa de smartwatchs à venda na Amazon

Esquenta Black Friday tem promoções todos os dias

Ganhe 50% de desconto em dezenas de livros

No caso das atividades físicas, dá para calcular o número de passos e de quilômetros percorridos e escolher planos de treinamentos a serem seguidos, de acordo com o esporte do dia, como ciclismo, corrida ou natação.

Selecionamos alguns modelos de relógios inteligentes bem-avaliados, alguns em promoção. Clique nos links para saber mais detalhes sobre cada um, ver preços e comentários de quem já adquiriu um.

Smartwatch Zentastic

(compre aqui)

Smartwatch Londres Multilaser

(compre aqui)

Smartwatch Polar

(compre aqui)

Smartwatch Xiaomi 7600

(compre aqui)

Smartwatch Amazfit

(compre aqui)

Smartwatch Viena Multilaser

(compre aqui)

Smartwatch Haiz Shop

(compre aqui)

Smartwatch Garmin

(compre aqui)

Smartwatch Amazfit Bip U Pro

(compre aqui)

Smartwatch Haylou LS05 Solar

(compre aqui)

Smartwatch Amazfit Band 5

(compre aqui)

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.