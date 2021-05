Praia dos Fortes

Em um dos cenários mais paradisíacos do Brasil, a Praia do Forte, na Bahia, o beachwear brasileiro mostra toda a sua vitalidade e reenergiza a produção nacional, dentro e fora do mar.

Fotos: Jacques Dequeker

Leia Também Referência em moda praia, Adriana Degreas fala sobre o processo de internacionalização da marca

Direção Criativa: Fhits

Styling: Antônio Muller

Bianca Alves veste kaftan de seda, Gamboa,

R$ 1.980; e pulseiras de ouro maciço e pedras diversas usadas como colar, Carlos Rodeiro Joalheiro (preço sob consulta)

Maiô de malha cirrê, Adriana Degreas, R$ 710; pulseiras de ouro maciço e pedras diversas, usadas como colar, e colar longo de prata com banho, ambos Carlos Rodeiro Joalheiro (preço sob consulta)

Maiô de malha,

R$ 264, e vestido de crochê,

R$ 249, ambos Salsa; pulseiras de ouro maciço e pedras diversas, usadas como colar, e colar longo de prata com banho, ambos Carlos Rodeiro Joalheiro (preço sob consulta); e sandália rasteira, Paula Torres, R$ 434

Biquíni de malha cirrê com proteção UV FPU 50+, Água de Coco, R$ 179; top de crochê Led CD, R$ 388; pulseiras de ouro maciço e pedras diversas, usadas como colar, e colar longo de prata com banho, ambos Carlos Rodeiro Joalheiro (preço sob consulta)

Top de malha cirrê, R$ 210, e calcinha de malha cirrê, R$ 210, ambos Tann Swim; camisa de linho, Handred,

R$ 825; pulseiras de ouro maciço e pedras diversas, usadas como colar e colar, longo de prata com banho, ambos Carlos Rodeiro Joalheiro (preço sob consulta)

Beleza: Ziel Moura

Assistente de moda: Júlia Viana

Assistentes de foto: Jefferson Guimarães e Bruno Pereira

Assistente de beleza: Rodrigo Bernardo

Tratamento de imagem: Paulo Amaral