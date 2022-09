Prada traz cores e transparências para sua coleção de primavera e verão

No hall da fama do universo da moda contemporânea o nome Miuccia Prada é cercado de reconhecimento e respeito. A italiana, que assumiu os negócios da família e transformou uma marca de calçados familiar em uma das grifes mais cobiçadas do mundo, é conhecida como uma mulher extremamente inteligente, amante das artes, que com sua moda encontrou o complexo equilíbrio entre o intelectual e o comercial.

No comando criativo da marca desde que lançou a primeira coleção de roupas Prada, na temporada de outono/inverno de 1988, Miuccia capitaneou solo por mais de 30 anos, até 2020 – quando o belga Raf Simons foi anunciado como codiretor de criação.

Simons é outro gigante do cenário fashion. À frente de sua marca homônima desde 1994, o criativo acumula em seu currículo passagens de grande sucesso por marcas como Calvin Klein e Dior, com um trabalho sempre aclamado por jornalistas e pela crítica especializada. Duas mentes brilhantes e complexas que juntas fazem uma moda baseada em conversas, palavra da qual a própria marca se apropriou.

Após cada coleção lançada pelo duo, a Prada traz um diálogo entre os dois no qual o processo criativo e intelectual se transforma em moda. Ou triálogo, como foi o caso da coleção de primavera/verão 2023 apresentada em Milão esta semana. “A tradução do conceito em realidade é algo importante”, diz Miuccia.

“É um processo natural, instintivo e contínuo”, observa Raf. “Somos três indivíduos, todos procurando pelo ouro em nossa criatividade”, completa o diretor de cinema dinamarquês Nicolas Winding Refn, que foi convidado a criar uma experiência imersiva para ambientar a nova coleção. Refn é responsável pelo blockbuster Drive, de 2011, e também pelo polêmico Demônio de Neon, thriller estrelado por Elle Fanning no qual o universo da moda de Los Angeles é retratado de uma forma macabra e assustadora.

TONS NÉON. Luzes coloridas em tons néon permearam todas as formas em que a coleção foi apresentada. Em uma passarela bege, modelos atravessaram pórticos pretos em uma cenografia arrematada por janelas de onde se viam cenas saídas diretamente do universo colorido de Refn.

Não se engane, aqui as cores chegam diferentes do que estamos acostumados – afinal, o cineasta responsável pela ambientação as vê de outra forma – literalmente, por ser daltônico. As cores vibrantes não passam sensações de leveza e alegria, mas sim um inusitado drama e certo toque lúgubre.

Na passarela vemos desfilar roupas que acompanham esse clima do cenário. Tudo poderia ser leve, mas não é, e causa certa estranheza ao olhar e instiga a mente. Mas nem por isso deixa de ser belo e extremamente moderno. A cartela de cores e combinações inusitadas é sublime, de uma forma que só Miuccia Prada consegue montar: verdes, rosas, laranjas e amarelos aparecem em tons menos saturados com forte presença de preto, off-white e cinza. Juntam-se à mistura as transparências, que novamente não causam o efeito que normalmente é esperado.

Em vez do etéreo, o voyeurístico; no lugar do leve, o dramático. A alfaiataria é impecável como sempre, mas traz um novo olhar para o corpo. Como se fossem janelas para mostrar o que está por dentro. O look com hot pants preta usada sob saia amarela vaporosa se mostra um perfeito exemplo dessa conversa de subversões.