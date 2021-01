Prada mostra seu anti-uniforme durante a semana da moda totalmente digital

Sem engarrafamentos, sem pressa para chegar ao local, sem as primeiras filas - nem mesmo socialmente distantes. A Semana da Moda de Milão está sendo apresentada inteiramente nas telas de computador e plataformas de mídia social pela primeira vez, por causa do ressurgimento persistente do coronavírus, o que tem frustrado qualquer esperança da realização de apresentações presenciais.

O luxo está em um período de evolução forçada nesta nova ordem mundial, com bloqueios rotativos, onde praticamente ninguém tem para onde ir. Portanto, foi um público em sua maioria cativo que se aglomerou nas redes sociais às centenas de milhares (e contando com os programas virtuais ao vivo) para assistir aos designers de Milão revelarem novas coleções de roupas masculinas para o próximo inverno, que, se houver vacinas, podem retornar em - compra de pessoalmente.

Leia Também https://cultura.estadao.com.br/noticias/moda,pesquisa-virtual-sobre-home-office-cresceu-mais-de-100-na-pandemia,70003583879

Na prévia da coleção concebida digitalmente, a Prada apresentou o novo anti-uniforme que retrata nossa nova intimidade em nossos círculos cada vez mais apertados: long-johns de luxo.

A primeira coleção de roupas masculinas da colaboração Miuccia Prada-Raf Simons, anunciada há quase um ano, foi revelada em uma passarela cruzando espaços revestidos de peles artificiais em roxo, celeste e escarlate. Homens magros em ternos justos de malha em padrões inspirados na arquitetura, entalhados em outtakes unidos no desfile.

Os trajes enfatizam tanto o corpo humano quanto a liberdade, elementos fundamentais para a coleção, afirmaram os estilistas. Eles foram usados sob casacos grandes e suéteres com decote em V, ou como uma camada confortável sob um terno de trabalho, se a ocasião pedir.

“Não é sempre que encontramos na moda algo que é tão flexível, com tantas facetas”, disse Prada em uma conversa por vídeo com estudantes internacionais de moda. “Com uma peça, você pode expressar tantas coisas, deixando em aberto muitas possibilidades.”

Os designers disseram que a colaboração foi baseada no princípio: se o outro não gostou de uma ideia, ela é descartada. Ou o outro é conquistado, o que acontecia com a Prada aceitando listras que ela odiava há muito tempo. “O que eu acho bom é a possibilidade de mudar de ideia”, disse Prada.

O desfile foi transmitido em uma grande tela no coração do bairro comercial de Milão. Mas com a cidade e a região ao redor mergulhadas em mais um bloqueio parcial no domingo, as prévias atraíram pouca atenção. A energia que faltava nas ruas de Milão foi recuperada nas redes sociais.

Fendi, Etro e a marca de outdoor Kway pretendiam fazer shows físicos com convidados, mas tiveram que voltar para as passarelas fechadas. Dolce & Gabbana cancelou, dizendo que as restrições em vigor não haveria condições necessárias para se apresentarem.

A coleção da Fendi, desenhada por Silvia Venturini Fendi, apresentou peças acolchoadas feitas para facilitar a disposição em camadas, no espírito conforto e isolamento. O paisley de Etro deu um toque casual, em tops de seda ou calças largas combinadas com bolsas crossbody e bonés de beisebol. As capas de chuva, trincheiras e jaquetas de Kway ganharam seu crédito com listras de cores brilhantes e silhuetas variadas.

Agora, mais do que nunca, como as pessoas têm mais tempo em casa para pensar em como querem se apresentar ao mundo, a moda tem menos a ver com tendências e mais com individualidade.

“Todos deveriam seguir a si mesmos”, disse Prada. “Isso para mim é crucial e fundamental. As roupas são a expressão da sua ideia, da sua personalidade. As roupas estão a serviço da sua vida, da pessoa. ”