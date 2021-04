As imagens do Pantanal foram feitas pelo fotógrafo João Farkas são o ponto de partida e a inspiração da moda feita para os dias atuais. As fotos são de Jacques Dequeker, com direção criativa da Fhits e styling de Antônio Muller.

Mariana Gonn usa top de crepe e couro, R$ 2.870, camisa de crepe, R$1.489 e calça de crepe e seda, R$ 2.420, tudo Andrea Bogosian; e brinco de metal e silicone Elisa Stecca, R$620

Vestido de tricot Primart, R$737

Vestido de crepe, R$2.564, e calça de couro, R$5.288, ambos Cris Barros; brincos de metal Elisa Stecca, R$350 e rasteira de material reciclável com lascas de bambu Alme, R$100

Top de tricot Haight, R$398; camisa de seda Handred R$1.100; saia de algodão e linho Cris Barros, R$1.688; brinco de metal, R$350; e brinco de metal e silicone, R$620, ambos Elisa Stecca

Vestido de seda, R$3.980, e bermuda de viscose, R$1.120, ambos Adriana Degreas; rasteira de couro Valentino Garavani, R$5.890 e brinco de metal e silicone Elisa Stecca, R$620

Camisa, R$1.127 e calça de viscose, R$1.357, ambos Priting; e brinco de metal e silicone Elisa Stecca, R$620

Conjunto kimono e calça pantalona de algodão Andre Betio, R$1.898; e brinco de metal e silicone Elisa Stecca, R$620

Beleza: Ziel Moura

Assistente de moda: Júlia Viana

Assistentes de Foto: Fabiano Pedrollo

Tratamento de imagem: Montanha