Onde está minha mãe? Maternidade, por Lucy Ramos

Tudo pronto! Ando de um lado ao outro, nervosa, suando frio. Rezo um pouco, a fome me desconcentra lembrando que devo comer algo. Um gole de água umedece a garganta seca, corro para o pequeno rasgo na cortina da coxia do teatro e vejo sorrisos, olhares curiosos, cochichos. Vejo tudo e não vejo nada! Não vejo a minha mãe.

Piso no palco e meus olhos vibram em outro ritmo, como se fossem duas pessoas em uma só à procura de Dona Lúcia Maria Ramos. Onde está minha mãe? O ônibus atrasou? O patrão estendeu o expediente? Será que o barraco pegou fogo? A polícia fechou a rua por conta de mais um tiroteio? ONDE ESTÁ MINHA MÃE?

De frente para o espelho do apertado camarim, uma lágrima teima em se agarrar no cílio exuberante, vejo com dificuldade os colegas comemorando sob aplausos, junto de seus familiares. Mas, e a minha mãe? Onde ela está?

Hoje percebo que ela sempre esteve presente. Não em carne e osso e sim na luta, nas atitudes, na educação, na persistência, nos valores. Para que eu pudesse realizar o sonho de subir no palco, gravar um comercial, uma novela, desfilar ou mesmo jogar futebol. Ela estava lá! Como a mão que empurra a bicicleta na primeira pedalada.

Minha mãe deixou os familiares no Recife e nos criou sozinha, eu e meus irmãos, se transformando em várias para dar conta de uma vida digna nessa megametrópole chamada São Paulo. Mãe, a sua presença invisível, aos meus olhos, é uma entre milhões de mães, batalhadoras, que lutam a cada segundo para dar valores, comida e educação aos seus filhos. Você, mãe, é o meu presente mais valioso. Te amo!

*Lucy Ramos é uma atriz pernambucana e influenciadora digital. Em sua biografia consta mais de 11 novelas, além de filmes, séries e peças teatrais.