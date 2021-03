A irmã caçula foi quem abriu os olhos dela: “Você tem essa ‘mania’ de enxergar sempre o lado bom”, disse em tom de crítica e admiração. Ela já sabia disso. Sabia que era a forma de viver dela. Racionalmente, entendia que a vida não era fácil, qualquer vida em tons diversos tem seus desafios particulares. Emocionalmente, na maior parte do tempo, sentia o pulsar dessa vida mais forte que seus desafios. E esse pulsar sempre era potente o suficiente para tirá-la da tristeza e inércia nos momentos ruins. A vida dela era boa e nada iria mudar essa verdade.

Ver o mundo através dos óculos cor-de-rosa, como dizia sua mãe, tinha, no entanto, um efeito secundário que a fazia ficar mais tempo do que o necessário em situações difíceis, na crença absoluta de que ela podia melhorar fatos, pessoas e momentos. Olhar para a vida achando que tudo sempre tinha solução e podia dar certo, criava barreiras para enxergar que certas mudanças não acontecem e simplesmente temos que abandonar o barco e partir.

Na infância, esse “vício” em ser feliz tinha sido importantíssimo na criação de uma “cápsula” de alegria. Ela tinha aprendido a tal artimanha aos 8 anos em um livro chamado Pollyanna, de Eleanor H. Porter. Nele, a protagonista da história brincava do que ela chamava de “o jogo do contente”, no qual sempre inventava um motivo para estar feliz.

A descoberta da possibilidade de criar sua própria realidade se tornou, então, uma fuga e um conforto. O jogo do contente passou a fazer parte de seu cotidiano em pequenas e grandes tristezas e, depois de certo tempo, ela nem percebia mais que era um jogo. Se algo não ia bem em sua vida, ela achava o ângulo que, como em um passe de mágica, transformava a situação.

Nesse dia, ao lado da irmã, um novo desafio pareceu tomar forma em sua frente. Agora, na maturidade, seu objetivo era não deixar que os tais óculos cor-de-rosa criassem distorções na realidade a ponto de alterar suas decisões, sua rota. Perder tempo “caramelizando” pessoas, fatos, parcerias, a ponto de esconder que não eram mais as corretas para esse momento.

A maturidade pede urgência por nos apresentar a finitude da vida. Os óculos cor-de-rosa continuam com ela, mas pedem para ser usados com mais sabedoria. Pedem para que o tempo de vida seja ao lado de pessoas que também usem o tal acessório e que estejam familiarizadas com o jogo do contente.