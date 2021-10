O que vem por aí

CORES

Pretos, brancos e beges são favoritos do arsenal de looks de qualquer fashionista, mas nesta temporada parisiense as cores reinaram e trouxeram novos ares, simbolizando otimismo e alegria. Tons saturados e elétricos tingiram as passarelas e são sinais claros de que a moda clama pela vida.

Quanto mais colorido melhor! Aqui vale tudo, desde produções completamente monocromáticas e vibrantes até misturas espertas de uma, duas, três ou mais cores. É hora de afiar o olhar e ousar na produção.

RECORTES

No jogo de cheios e vazios da moda, os recortes falam alto e emolduram o corpo, que nesta temporada está mais à mostra. As roupas recebem aberturas geométricas – que deixam a luz entrar – combinadas a decotes e fendas altíssimas, que delineiam a forma humana e trazem foco para a parte nua, mesmo no ato de se vestir.

Sensualidade e liberdade são as palavras de ordem, as restrições são deixadas de lado e o resultado é de alto impacto.

BARRIGA DE FORA

Se você nunca pensou em usar a barriga de fora, é hora de rever seus conceitos. Hit máximo dos anos 2000, as calças de cintura baixa ensaiam seu retorno à moda há algumas temporadas e em Paris vimos que a tendência veio para ficar.

Mas, mais do que isso, o que se desenha como foco total do verão é a barriga à mostra, mesmo com calças de modelagens mais altas, que apareceram em marcas como Hermès e Chanel. Dois dedos ou dois palmos, a quantidade de pele exposta é a gosto do freguês.

SPORTSWEAR

Das quadras e campos para a passarela, Paris provou definitivamente que, quando moda e esporte se encontram, o resultado é estelar. O uniforme de boxe é levado às ruas pela Dior, Chanel traz um novo olhar para o maiô e Stella McCartney desfila capas esvoaçantes que nos lembram corta-ventos.

Da moda chegam acessórios como bota de combate, vestidos ultrajustos e acessórios que elevam o chamado athleisure a novos patamares. Dois universos se encontram para transformar a moda da estação.

ALFAIATARIA DE VERÃO

Blazers, calças e camisas bem cortadas seguem em alta e a alfaiataria mantém seu lugar de destaque nas semanas de moda, mas aparece repaginada. Pense em estruturas desconstruídas, cores cítricas e em coletes sem manga em vez do paletó.

Para estar arrumada a bordo de um conjunto de alfaiataria elegante, as opções são infinitas. Afinal, quem não ama um bom terninho?