O que é que Salvador tem

De todos os santos, encantos e axés, Salvador é uma cidade de energia singular, que reúne belezas naturais e culturais. A baiana Renata Rangel conta aqui o melhor da cidade:

Moda

Gamboa Brasil (1): peças em seda numeradas e exclusivas com as cores e o movimento a cara do nosso verão. As biojoias feitas com folhas, conchas e outros materiais orgânicos são outro destaque da marca;

Sophie Sleepwear: fui convidada pela marca para assinar uma coleção e o resultado são 4 modelos em linho com shapes confortáveis, num mood easy, descomplicado.

Onde ficar

Fasano Salvador (2): instalado num prédio tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC) como Bem Cultural da Bahia, reúne a excelência dos padrões de hotelaria da marca com uma localização privilegiada: a Praça Castro Alves, com vista para a Baía de Todos os Santos.

Onde Comer

Restaurante Amado (3): seja por conta da vista deslumbrante ou pelo menu que reúne sofisticação em pratos típicos e regionais com uma pegada contemporânea, é o local ideal para um late lunch e assistir ao pôr do sol da varanda.

Visite!

Museu da Misericórdia: instalado no antigo prédio da Santa Casa de Misericórdia, foi erguido no século XVII e tombado pelo IPHAN em 1938. É um espaço cultural com acervo diversificado, vale a visita!

A Casa do Rio Vermelho (4): localizada no bairro mais boêmio de Salvador, a casa onde moraram Jorge Amado e Zélia Gattai traz um panorama da vida e da obra do autor, sendo possível ouvir trechos das suas histórias e ler cartas escritas para diversas personalidades.

Onde comprar

Martha Paiva: multimarcas com nomes da moda nacional e uma curadoria cheia de bom gosto e personalidade, além de um atendimento impecável.