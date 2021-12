O adeus a Abloh, um visionário do design que soube criar seu próprio destino

Semana de perda para o mundo da moda mundial. Virgil Abloh, diretor artístico da linha masculina da Louis Vuitton e fundador da disruptiva marca de luxo Off-White, morreu de câncer aos 41 anos. “Gênio criativo, visionário e um dos melhores comunicadores culturais da atualidade” foram as palavras que Michael Burke, presidente e CEO da Louis Vuitton, uma das marcas de luxo mais valiosas do mundo, usou para descrever Abloh, que ocupava o cargo havia três anos.

Unanimidade entre seus pares no extremamente competitivo mundo da moda, Abloh foi reconhecido por ter aberto um novo espaço para o streetwear no tradicional circuito europeu das grifes de luxo. Sua antena para conectar e comunicar a cultura pop através de seu trabalho na moda foi a base que pavimentou uma trajetória de sucesso.

O estilista nasceu em Rockford, subúrbio de Chicago. Filho de imigrantes ganeses, cursou engenharia pela vontade do pai, mas tinha a moda, o hip-hop, a estética do skate e o grafite como seus assuntos de interesse. Em um vídeo recente, Abloh fala sobre “a habilidade de criar seu próprio destino”, o que diz muito sobre os desafios na história da sua própria vida.

KANYE WEST. O menino criado no subúrbio de Chicago trabalhou em uma loja de camisetas até ser contratado pelo rapper americano Kanye West, com quem permaneceu por dez anos como diretor criativo pessoal, aproveitando com inteligência, trabalho e foco cada oportunidade para abrir caminho para sua comunidade no universo da moda. Em 2012 fundou a própria marca, a Off-White, usando a versatilidade em todos os aspectos dessa construção, incluindo uma comunicação fluida nas mídias sociais.

Em recente entrevista à modelo Naomi Campbell, Abloh disse nunca ter imaginado se tornar um estilista reconhecido, já que ninguém na área se parecia com ele. Dono de um talento único, ele mudou essa realidade e foi aclamado ao pisar na passarela após seu primeiro desfile à frente da Louis Vuitton, em junho de 2018. O sucesso da coleção foi imediato e o universo masculino ganhou novos contornos. Uma forma mais informal de se vestir foi desenhada pelo estilista e adotada por todo o mercado, imediatamente influenciado por esse olhar.

LEGADO. Uma apresentação póstuma, que aconteceu esta semana em Miami, nos Estados Unidos, reforça a potência de seu legado. Sob o nome “Virgil was here” (em português, “Virgil esteve aqui”), a marca homenageou o estilista com uma coleção que é um perfeito exemplo do trabalho do diretor artístico. O desfile apresentou com clareza a cultura das ruas em sincronia perfeita com as tradições e heranças da icônica casa de moda francesa. Tudo pontuado por elementos alegres e formas inovadoras.

Nós nos despedimos de Virgil Abloh com a certeza de que seu legado na moda abriu novas oportunidades para toda uma geração de jovens que agora podem ter a certeza de que existe um espaço sedimentado para a pluralidade.