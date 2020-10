Nossa casa, nosso templo

Fotos: Fabiano Pedrollo

Diana Radomysler

Leia Também Voz ativa

Minha casa é minha caverna. É meu lugar de proteção e aconchego, que abriga um pouco de tudo o que gosto; e a natureza faz parte disso. Acordo de manhã e vejo através do muxarabi do meu quarto a sombra de uma pitangueira que se mexe com o vento. A copa da árvore se debruça sobre a janela balcão, na qual faço home office. O terreno onde está minha casa hoje era o dobro do tamanho atual. Fizemos um primeiro projeto com um jardim central ligando os dois volumes, mas logo decidimos que um espaço mais aconchegante e menor seria mais a nossa cara. A natureza pode estar presente em residências de todos os tamanhos. Assim, usamos o recuo frontal e dos fundos para abrigar nossas duas pitangueiras e alguns vasos que foram se unindo a nós ao longo dos anos.

Isabella Fiorentino

Nossa ideia sempre foi morar em São Paulo, que é o lugar que a gente trabalha e ama, sem abrir mão da natureza. Procuramos um terreno que tivesse árvores nativas. Cresci em uma família onde uma parte importante da convivência estava atrelada à natureza.

Somos em seis e meu pai levava todos os filhos em um trailer para respirar ar puro. A ideia de termos um lago em casa, assinado por Renata Tilli, e não uma piscina com cloro é exatamente por causa dessa pegada mais rústica. Água dele é ozonizada e os próprios peixes, ao se alimentarem, fazem a limpeza do local. A ideia principal do projeto foi fazer com que a copa das árvores ficasse exatamente na área social, para quando recebermos nossos convidados pudéssemos ficar todos na altura das árvores. Diferentemente da maioria das casas de dois andares, nossa parte intima é no térreo, perto do jardim.