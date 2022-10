Na Semana de Moda de Milão, desfile da Gucci surpreende com gêmeos

Foram várias semanas de preparação e pesquisa exaustiva para atingir o impensável: um casting de desfile com modelos gêmeos idênticos, 68 pares no total. “Ficamos meses e meses trabalhando nisso. Um trabalho que exigiu muito de mim emocionalmente e que me trouxe um cansaço diferente. É a primeira vez que estou tão cansado”, conta o italiano Alessandro Michele, que surpreendeu o mundo da moda mais uma vez durante o último desfile da Gucci, que ocorreu na semana passada durante a Semana de Moda de Milão.

Durante a apresentação da coleção intitulada Twinsburg, o italiano nos levou a uma viagem muito íntima e pessoal, inspirada pelas suas memórias de infância. “Morei meus primeiros anos com duas gêmeas, minha mãe e sua irmã”, conta durante a coletiva de imprensa dada a poucos jornalistas do mundo após o desfile.

“Duas mulheres extraordinárias que fizeram de sua gemelaridade o selo definitivo de sua existência. Elas viviam no mesmo corpo. Vestiam-se e penteavam os cabelos da mesma maneira. Elas eram magicamente espelhadas. Uma multiplicou a outra. Esse era o meu mundo, perfeitamente duplo e duplicado”, continua.

Como um verdadeiro mago da moda, Michele parece sempre ter uma nova carta genial para tirar da manga. Com um repertório que parece infinito de referências, tramas e imagens, o diretor criativo tece histórias com sua moda e é com ela que se expressa para o mundo. “Essa ideia saiu da minha vida e da minha juventude e é com essas roupas e objetos que posso contar a minha experiência.”

GREMLINS. A ideia de dualidade que pauta o desfile vem cercada de elementos que completam essa narrativa. Um deles, por exemplo, é o uso da imagem dos Gremlins, as pequenas criaturas do filme de 1984 que se multiplicavam. “É uma referência de algo que se transforma e se torna mal. Tem a ver com o medo da nossa própria maldade. Os Gremlins se multiplicam e nós também.”

Além da referência da cultura pop, Michele também traz para a passarela uma menção à revista Fuori!, produzida pelo Fronte Unitário Homossexual Revolucionário Italiano no início dos anos 1970. Ao trazer o nome do título estampado em duas jaquetas de paetê laranja, o diretor diz querer evocar a ideia do direito à liberdade de externalizar quem somos e ressalta que isso é algo particularmente importante para a comunidade LGBTQIAP+ que, em suas palavras, “habitam em um mundo muito específico”.

DUPLO. Nas roupas o que vemos também é duplo, a moda da Gucci nesta temporada deixa um tom que ora é alegre e supercolorido e outras vezes dramático, sensual e sério. O mélange de referências vai dos anos 1980, com jaquetas com ombros bem marcados e geométricos, a blusas com elementos da cultura asiática, uma das paixões do diretor.

Alessandro também se mostra fiel ao DNA da Gucci e traz as referências equestres que são constantes em seu trabalho na marca. Combina em um mesmo show looks com ares aristocráticos e produções com jaquetas de couro usadas com a meia – precisamente – “rasgada”.

Novamente, a moda de Michele se mostra carregada de significados e traz o propósito de contribuir para as reflexões acerca do comportamento de um tempo e da relação entre o indivíduo e o mundo. “O corpo é muito poderoso. E por essa razão as roupas não são importantes, mas significantes”, resume.