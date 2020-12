Modelo britânica Stella Tennant morre aos 50 anos na Escócia

Stella Tennant, uma das maiores modelos da história da Grã-Bretanha, faleceu na última terça-feira, 22, poucos dias após completar 50 anos. A informação foi confirmada pela família em um comunicado. "Stella foi uma mulher maravilhosa e uma inspiração para todos nós. Ela vai fazer muita falta", diz a nota.

Nascida na aristocracia escocesa, Tennant construiu uma trajetória de sucesso na moda no início dos anos 1990, com seu visual andrógino e não convencional. Ao longo de sua carreira, desfilou nas principais passarelas de todo o mundo, foi escolhida por Karl Lagerfeld para ser o rosto da Chanel, e estrelou também campanhas para Calvin Klein, Burberry e Versace, além de estampar a capa de revistas como Vogue e Harper’s Bazaar.

Ela se aposentou da indústria em 1998, após o nascimento de seu primeiro filho, retornando apenas para trabalhos e aparições pontuais. Em 2012, participou da cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Londres, representando o Reino Unido ao lado de suas contemporâneas, as supermodelos Kate Moss e Naomi Campbell. No mesmo ano, ingressou no Scottish Fashion Hall of Fame, em reconhecimento por sua longa e bem-sucedida carreira.

Fora das passarelas, Tennant fez campanha para reduzir o impacto ambiental da indústria da moda. "Vamos levar muito tempo para mudar nossos hábitos, mas acho que isso é claramente um passo na direção certa", disse ela em entrevista ao jornal The Guardian no ano passado.

Tennant faleceu subitamente na cidade de Duns, na Escócia. As causas da morte não foram divulgadas, mas a polícia local afirma que “não há circunstâncias suspeitas”. Ela deixa o marido, David Lasnet, de quem havia se separado em agosto, e quatro filhos. /EFE, NYT e Reuters