Moda: grife nova-iorquina e Hyundai fecham parceria sustentável

Dentro da economia circular a ideia é que os resíduos de qualquer processo industrial sirvam de insumo para a produção de novos produtos. Ou seja, com base na criatividade pode-se dar um novo e melhor propósito para um tipo de material que iria para o aterro sanitário mais próximo.

Upcicling, reciclágem e parceiria

Como vários setores da indústria mundial estão investindo nestes processos chamados de upcycling, que correm em paralelo às ações de reciclagem, ainda as mais conhecidas, é natural que novas parcerias sejam montadas.

Neste contexto é que entra o projeto Re:Style, da Hyundai. A montadora com origem na Coreia do Sul se aliou à grife nova-iorquina de moda feminina Zero + Maria Cornejo, conhecida pelo seus objetivos de criar produtos comprometidos com um impacto social positivo e com a melhora do meio ambiente, para algo inusitado.

Clique aqui e conheça como os restos de couro dos assentos de carro de uma das subsidiárias da Hyundai se transformaram em atraentes peças de moda.