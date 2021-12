Miami is back

Não é de hoje que Miami e os brasileiros vivem uma história de amor. A cidade americana abriga uma cena cultural agitada, proporciona um deleite gastronômico aos visitantes e reúne boutiques das melhores marcas do mundo, tudo com um clima tropical agradável, ótimas praias e um mix arquitetônico que une o ultracontemporâneo com o clássico art déco.

A síntese perfeita de todo esse charme ganha forma na icônica Vila Bal Harbour, que completa 75 anos de existência e é ponto de parada – ou de estadia – obrigatório para todos os brasileiros que passam pela cidade.

Após quase dois anos de fronteiras fechadas, o turismo internacional começa a retomar e, para impulsionar este retorno, órgãos responsáveis por destinos turísticos no mundo todo preparam novidades quentes. No Bal Harbour não é diferente. O elegante village chega recheado de eventos e projetos para acender ainda mais nossos desejos.

A maior mudança acontece no Bal Harbour Shops, um dos locais mais procurados da região. O shopping de conceito aberto com jardins exuberantes e localização privilegiada em frente à praia passa por uma megaexpansão. Com investimento de 500 milhões de dólares, o espaço ganhará cerca de 22 mil metros quadrados extras e celebra a chegada de marcas como a francesa Isabel Marant, a celebrada perfumaria Le Labo e grifes experts em criar preciosidades para a casa como Michael Aram, Lalique e Christofle.

A megarreforma está planejada para ser finalizada em 2024, mas já no ano que vem novos hotspots da gastronomia mundial abrem suas portas no Bal Harbour Shops, entre eles o famoso restô nova-iorquino especializado em comida italiana Saint Ambroeus e o Aba, que deleita os seus visitantes com uma fusão entre as culinárias mediterrânea e californiana. Além disso, um dos mais disputados restaurantes japoneses da cidade, o Makoto, Vai dobrar de tamanho com a reforma.

Há quem diga que Miami é a cidade mais brasileira dos Estados Unidos e no retorno do turismo internacional o destino se afirma como local que continua a se reinventar para encantar moradores e visitantes. Neste momento de celebração, o Bal Harbour chega aos seus 75 anos com energia renovada, pronto para este novo mundo. Malas prontas e passaportes a postos!