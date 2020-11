Marina Ruy Barbosa aproveita ‘respiro da TV’ para realizar sonho na moda

Marina Ruy Barbosa está aproveitando o “período de descanso” da TV para se dedicar ao sonho de desenvolver projetos na área da moda. Nesta quinta, 12, ocorre o lançamento do primeiro episódio do reality show que mostra seu processo criativo de peças feitas em parceria com a Schutz, de Alexandre Birman. No domingo, 8, também foi anunciada a primeira coleção oficial da Shop Ginger, sua marca própria.

“Emendei um trabalho no outro e agora estou esperando um papel que me inspire que faça meu coração pulsar ainda mais forte. Tenho contrato com a Globo e tenho o privilégio de estar em uma etapa da minha vida, da minha carreira, que posso de alguma forma escolher os projetos que fazem sentido para mim. Antes da pandemia, fui para Los Angeles estudar, meu plano era ter ficado lá até o meio deste ano, mas tive que voltar por causa do coronavírus. Eu estava procurando um curso de atuação enquanto eu estava estudando, fazendo um intensivo de inglês. Então, eu tive um período de respiro, mas já estou analisando novos projetos para o ano que vem. O mais importante para mim é que eu não fiquei parada. Tive tempo de me dedicar para minha marca que é a realização de um sonho que eu tenho há muito tempo. Sou viciada em trabalho”, conta.

A primeira coleção oficial da Ginger, chamada Cena 1, traz 24 itens de alfaiataria, jeans, malhas e vinil. As peças são bastante variadas como blazer, jaqueta, camisa, regata, vestido, body, conjunto de moletom, calça e short de cintura alta. A cartela de cores reúne laranja, preto, off white e azul claro. Linhas simplificadas, detalhes geométricos, formas estreitas e recortes arredondados indicam a inspiração buscada no movimento Bauhaus. “Eu procuro sempre estar antenada com o que está acontecendo no universo da arte, do design, da moda, da arquitetura para trazer uma estética mais apurada e atual. Muito do meu processo criativo vem de uma forma natural, de coisas que eu enxergo no mundo, coisas do meu dia a dia, mas eu sou bem aberta a novas ideias, eu sou atenta, sou interessada. Gosto de trazer para o mundo coisas que me movem, que me tocam de alguma forma, que me inspiram.”

Para o desenvolvimento das peças da parceria Shop Ginger com a Schutz, Marina foi além de suas referências pessoais. A artista fez uma imersão na fábrica da Schutz, em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, e passou por laboratório criativo com Alexandre Birman, CEO do grupo. “A minha marca é muito ‘baby’, temos menos de quatro meses no mercado. Eu tenho aprendido muito, porque apesar de eu já estar ali nos bastidores, de acompanhar, eu não tinha a real noção do mergulho que era. Esse processo de observar tem sido muito bom porque agora eu entendo um pouco mais da parte técnica e todo o funcionamento de uma marca até virar uma coleção”, afirma Marina sobre a parceria com a empresa de calçados e a respeito do seu próprio amadurecimento na indústria da moda. Foi ideia da própria atriz registrar seu envolvimento na colaboração em um reality show, que terá os sete episódios divulgados nas redes sociais a partir desta quinta, 12. Já os 11 modelos de sapatos, quatro bolsas e quatro peças de roupa chegam ao mercado em 7 de dezembro.

Apesar de falar com entusiasmo sobre seus empreendimentos no mundo fashion, Ruy Barbosa destaca: “eu amo atuar e é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida”.

Atuação social. Antes de lançar a Cena 1, a Shop Ginger trabalhou com duas coleções cápsula. A primeira coletânea teve 100% do lucro revertido para a ONG Gerando Falcões. A segunda compilação de peças, que ainda está à venda, destina recursos para a Amazônia, por meio da Fundação Casa do Rio. “Amo ser atriz, mas o meu trabalho de comunicadora me dá a possibilidade de passar a minha arte de outras formas para as pessoas.”