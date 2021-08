Marca mineira que trabalha com detentas fará desfile em Milão

A marca mineira Libertees participará pela primeira vez de um evento da Semana de Moda de Milão neste ano. A empresa estará, ao lado de outras sete marcas, na edição internacional do Brasil Eco Fashion Week no dia 25 de setembro.

A grife trabalha com presidiárias para a reinserção delas na sociedade e tem como estilista Ana Paula Sudano. O desfile será realizado no Orto di Brera e serão apresentados 15 looks na passarela, além de uma exposição no salão de negócios.

Segundo a marca, após o lançamento internacional em setembro, toda a produção das peças será feita pelas detentas da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de Belo Horizonte. Além de geração de renda e do desenvolvimento de habilidade para a vida após a detenção, as presas conseguem também a remição de pena por atuarem no projeto.

Uma das cofundadoras da marca, Marcella Mafra, afirma que a participação no evento em Milão “é uma oportunidade de mostrar ao mundo que a reinserção social é possível, além de dar reconhecimento a todo o trabalho realizado pelas mulheres envolvidas no projeto”.

A Semana de Moda de Milão, um dos eventos mais importantes do mundo no setor, será realizada entre os dias 21 e 27 de setembro. Além do desfile principal, há também uma série de eventos paralelos.