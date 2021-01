Luz do sol

A moda, como forma de expressão de um tempo, sofreu uma profunda e necessária transformação durante a pandemia. Nesta temporada de verão brasileiro, então, esqueça o olhar dependente da validação das propostas da moda internacional e seus lançamentos. Esqueça também a semana de alta-costura que ocorre tradicionalmente nesta época, em Paris, e olhe para dentro, olhe para dentro do Brasil. Os principais portais de tendências mundiais são taxativos ao dizer que a vida ao ar livre e em contato com a natureza é o que está na moda em 2021.

Céus, estrelados, praias, mar, campos, florestas, animais são os protagonistas deste novo momento. Sendo assim, na moda, o Brasil e sua rica biodiversidade são o lugar certo para se estar e para se olhar com atenção. Em 2021, queremos cores que nos tragam a energia que nos foi “roubada” em 2020. E a eleita pela Pantone, empresa americana que analisa tendências e elege a tonalidade que representa o ano que se inicia, é o amarelo. A mesma cor que está na bandeira nacional e que reluz na maior parte do nosso País.

A moda em voga é aquela que conforta e ilumina, que abraça com leveza, que atualiza e ressignifica códigos ultrapassados. O desejo de olhar um mundo pós-pandêmico nos inunda. Aliás, o Brasil é mestre em ressignificar. Na moda, misturamos culturas, absorvemos o que faz sentido e colocamos a nossa cor, a nossa voz, o nosso timbre, o nosso shape. Nós a ressignificamos sempre.

A mulher brasileira nunca se deixou invadir por inteiro pela moda internacional. Temos nosso borogodó, e nosso tempero se sobrepõe a qualquer tendência. Nesta temporada, então, deixe de lado um pouco sobre o que aprendeu da moda europeia e americana e pesquise, consuma aqui mesmo e, garanto, seu olhar vai encontrar não só o Brasil que você conhece, mas o Brasil que o mundo todo está buscando. A moda para este momento deve ser leve, nômade, livre. O corpo pede por conforto para seus movimentos e os modelos usados para trabalhar são os mesmos para estudar e sair.

Espaços antes propriamente designados para funções específicas estão agora emaranhados em nossas vidas com multifunções, fazendo o melhor uso da tecnologia para estar presente onde queremos, fisicamente perto da natureza, mas conectados com nosso trabalho, estudos, nossa família e informação. A moda, espelhando o momento, é brasileiríssima e uma grande oportunidade para nos envolvermos com a moda nacional.