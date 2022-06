Louis Vuitton leva banda marcial da Flórida ao Louvre para Semana de Moda de Paris

A Louis Vuitton aumentou o volume na Semana de Moda de Paris na quinta-feira, 23, colocando a famosa banda marcial Marching 100, do Estado norte-americano da Flórida, no coração do Louvre para iniciar o show que apresentou suas novos roupas coloridas de moda masculina, homenageando o falecido estilista Virgil Abloh.

"Virgil, vida longa a Virgil", entoou o rapper Kendrick Lamar sentado ao lado da modelo Naomi Campbell em uma passarela amarela brilhante - imitando uma pista de carrinhos de brinquedo gigante que se desenrolou por um pátio de ladrilhos com uma fonte ao centro.

Os músicos da banda da Universidade A&M, da Flórida, balançaram bandeiras em meio aos instrumentos de sopro, iniciando movimentos de dança marchando na passarela em formação e abrindo caminho para os modelos.

Para a coleção primavera-verão, o estúdio de moda masculina da tradicional casa de moda elaborou designs com a característica assinatura de Abloh, enviando ternos alongados em tons pastéis, casacos cobertos com estampas de flores silvestres ou adornos como formatos de aviões de papel e patches em formato de tesoura. Também foram apresentadas jaquetas de motoqueiro psicodélicas, jaquetas jeans com franjas, chapéus tricotados e camisas com pontas recortadas utilizadas com bermudas soltas e gastas.

No final do espetáculo, os modelos carregaram uma faixa leve de tecido arco-íris em tom pastel, retomando o primeiro show de Abloh para a marca em 2018, realizado em uma passarela arco-íris simbolizando sua abordagem à diversidade.

Abloh, o estilista negro mais estimado do setor, morreu no ano passado, aos 41 anos, após uma batalha contra o câncer. Ele era conhecido por tirar suas inspirações das ruas e creditado pela consolidação da chegada do streetwear à moda de ponta.