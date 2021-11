Louis Vuitton fará desfile de homenagem a Virgil Abloh em Miami

PARIS - A Louis Vuitton apresentará a coleção mais recente concebida por Virgil Abloh em uma passarela na cidade norte-americana de Miami na terça-feira, 30, transformando o evento planejado em uma homenagem ao estilista que morreu subitamente no domingo.

"Lembrando com amor de Virgil Abloh, a Louis Vuitton presta homenagem à vida e ao legado de um gênio criativo com uma apresentação de sua coleção Primavera-Verão 2022", anunciou a marca pertencente à LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH.PA) em uma publicação no Instagram, com uma prévia em vídeo.

Abloh, de 41 anos, morreu no domingo. Ele tinha uma forma rara de câncer, o que surpreendeu o setor da moda, incluindo aqueles que trabalhavam com ele.

"Na noite de sábado, @virgilabloh e eu escrevemos nossas últimas palavras para seu desfile da @louisvuitton em Miami", disse Anders Christian Madsen, crítico de moda da revista British Vogue.

Abloh, filho de imigrantes de Gana nascido nos Estados Unidos, estudou arquitetura antes de se tornar o estilista negro de maior destaque do mundo da moda, simbolizando a chegada de uma moda de rua ao reino do luxo ao assumir a direção de criação de peças masculinas da Louis Vuitton em 2018.

"Tudo que faço é para a versão de 17 anos de mim mesmo", dizia ele com frequência, segundo citações e tal como repetido em uma postagem de Instagram que anunciou sua morte em sua conta.