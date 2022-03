Lifestyle: Conforto 5.0

O ano de 1991 foi o início do que seria a disruptiva era grunge dos 90, e a voz rouca de Kurt Cobain ganhava rádios do mundo todo com o hit que logo de cara trazia uma mensagem simples e poderosa: “come as you are”, em português, “venha como você é”.

A música foi lançada há mais de 20 anos, mas foi agora que a moda parece ter entendido seu espírito. na última semana de moda de Paris, o street style ou estilo da rua - que se refere não aos looks de passarela, mas sim às escolhas de fashionistas que andam pelas cidades - resume tendências atuais, as que verdadeiramente “pegaram”, e a bola da vez é adaptá-las à sua moda.

É claro que faz parte do jogo no qual se inserem alguns dos participantes de uma semana de moda quererem se diferenciar, mostrar que têm acesso às melhores grifes e que sabem se vestir bem, principalmente para atrair olhares e flashes, é uma característica da dinâmica social deste tipo de evento.

Mas, diferente do que se via no auge da tendência streetwear, que aconteceu em torno de 2016 e 2017 com o boom de marcas como Vetements e Balenciaga, quando moletons, camisetas e tênis, tudo com grandes logos, comandavam as ruas, ou então na era do maximalismo impulsionada pelo instagram em meados da década passada, a temporada de 2022 não tem um padrão estético linear e facilmente identificável. O que sentimos ao analisar os looks das ruas da última temporada de Paris é que a maior constante é a valorização do que cada um tem de diferente.

Talvez esse seja um dos motivos pelos quais os maxi decotes, fendas e recortes estejam tão em alta, como mostrou a influenciadora alemã Leonie Hanne à bordo de um vestido vermelho que deixou muito do seu corpo à mostra no desfile da Balmain. Seria este o jeito dos fashionistas dizerem que a moda é estar confortável em sua própria pele? É claro que pode parecer alienação usar como exemplo um personalidade que se encaixa perfeitamente nos padrões de beleza habituais para falar sobre conforto e confiança para se vestir de quem é. Mas, é aí que o jogo fica mais interessante, Leonie é apenas um dos exemplos.

Nas portas de desfiles, nas mesas dos cafés ou no agito dos restaurantes o que se nota é que cada um quer mostrar o que é de forma única . Mulheres maduras exibem com orgulho seus cabelos prateados e usam a moda para exaltar sua poisção, não existe mais o mito de que depois de uma certa idade é preciso se vestir de forma discreta e modesta. Na porta do desfile da Dior, por exemplo, chama atenção uma expectadora com mais de 50 que fez dos fios branco uma parte integrante do seu look, uma produção inteira p&b com óculos escuros e madeixas combinando.

Já outra apostou nas cores vibrantes da temporada de ready-to-wear 2022 da Dior, a fashionista ainda combinou seu look laranja com um penteado que evidenciava seus longos cabelos loiros platinados, um make com olhos marcados e batom vermelho. Uma terceira complementou muito bem sua cascata de fios cinzas cintilantes ao apostar em um casaco coberto por paetês prateados.

Temporadas após a luta antirracista ganhar um nescessário e importantíssimo momentum, o streetsyle parisiense tambémse torna palco para pessoas negras exaltarem o orgulho de sua pele e de seu cabelo, este último, por sinal, deu um show à parte em uma variedade de penteados, tranças e texturas. A representatividade e pertencimento dão espaço ao acessório mais quente da temporada: o sorriso.

O desejo que fica após analisarmos o street style dessa temporada é exatamente este, o de personalidade. Que a exaltação própria seja algo que venha para ficar e que cada vez mais possamos ir como somos, confortáveis com quem somos de corpo e alma.