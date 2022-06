Indústria da moda na Rússia sofre os efeitos da invasão na Ucrânia

MOSCOU - Sob sua fachada reluzente, a indústria russa de alta moda enfrenta um futuro incerto. Dezenas de marcas de designers ocidentais deixaram a Rússia como parte de uma reação contra a decisão de Moscou de enviar tropas para a Ucrânia, deixando seus competidores domésticos no centro das atenções.

Leia Também Grife Celine fecha Semana de Moda de Paris com modelos sem camisa e blazers brilhantes

Mas na edição anual da Moscow Fashion Week, que mostra o trabalho dos designers russos, os profissionais da indústria disseram que aproveitar essa oportunidade não seria fácil.

"Precisamos desenvolver a produção de tecidos porque nossos tecidos e acessórios são todos importados", disse Yulia Lavrichenko, uma estilista de moda que participou do evento na semana passada. "Infelizmente, nossos estilistas estão sofrendo com isso por enquanto".

Até mesmo os costureiros russos dependem muito da Itália para fornecer os materiais exclusivos que vão para o vestuário de sua rica clientela.

E enquanto a China, Bangladesh, Belarus e Turquia continuam a fornecer roupas e materiais para o mercado de massa à Rússia, a Itália está participando das sanções da União Européia que dificultam muito o comércio de luxo.

Olga Sinitsyna, cuja marca Scora desenha chapéus e acessórios, disse que seu negócio estava apenas emergindo do choque da pandemia quando a campanha militar da Rússia começou, colocando em queda o rublo russo e disparando os preços de importação.

Desde então, o rublo voltou atrás, "mas a logística é 10 vezes mais cara", disse ela, acrescentando que não lhe restava outra alternativa senão aumentar seus preços. "Você tem que entender que tudo que você vê aqui não é feito de matéria-prima russa", disse ela. "Isto, é claro, afeta o custo... Mas aqui a escolha é ou você faz ou você chora e não faz nada. Eu escolho fazer isso".

Para a designer Albina Akkulova, conhecida por vestidos inspirados em contos de fadas bordados com miçangas e fio de ouro, as crescentes restrições forçarão os designers a encontrar soluções criativas e inovadoras para colocar parte de sua energia na promoção de uma base de fabricação de moda no país. "Para a Rússia como um todo, são novas possibilidades", disse ela, nos bastidores após o desfile de sua marca na passarela. "Vamos criar algo próprio, desenvolver nossa própria indústria da moda".

* Este material foi produzido na Rússia, onde a lei restringe a cobertura das operações militares russas na Ucrânia.