Gucci lidera ranking da marca mais buscada de 2022

A Gucci é a marca mais procurada até o momento, em 2022. A grife aparece em primeiro lugar no ranking trimestral do The Lyst Index, que mede as marcas e os itens mais procurados no mercado da moda. Com isso, a casa de luxo italiana deixou a Balenciaga para trás.

Para fazer o balanço entre os meses de abril e junho deste ano, o The Lyst Index utilizou uma fórmula que considera os hábitos de compra de cerca de 200 milhões de usuários por ano, além das taxas de conversão e vendas. Também foi considerado para o levantamento, os dados de pesquisa do Google, menções em mídias sociais e estatísticas de interação da marca em uma escala global. No caso da Gucci, houve um aumento de pesquisa de 286% nas 48 horas após o lançamento da coleção com a Adidas, em junho deste ano, com destaque para os tênis Adidas x Gucci Gazelle.

Classificada em segundo lugar no ranking, a Balenciaga também lançou uma linha de calçado esportivo, os polêmicos tênis destruídos, que foram o destaque da coleção primavera/verão 2023. Mas não teve o mesmo efeito de atração.

Tendências da moda

O resultado do The Lyst Index é um bom indicador para detectar as tendências da moda e o reflexo na indústria - Gucci e Balenciaga assumem 21% da pontuação total do balanço.

“Gucci e Balenciaga dominaram o assunto sobre moda desde o lançamento do Lyst Index em 2017, tanto entre consumidores quanto entre especialistas do setor. Neste trimestre, a Gucci recupera por pouco o primeiro lugar, após 9 meses de Balenciaga no topo das paradas. A estética das marcas não poderia ser mais diferente - a utopia colorida e maximalista de Alessandro Michele contrasta fortemente com a visão sombria e distópica de Demna Gvasalia. Mas juntas, as duas casas de moda de propriedade da Kering estão agora alimentando 21% da pontuação geral do Lyst Index gerada pelas 20 principais marcas”, destaca o comunicado do ranking.

A lista das 10 marcas mais citadas é completada com Prada, Valentino, Louis Vuitton, Dior, Miu Miu, Fendi, Diesel e Burberry, respectivamente.