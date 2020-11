Gucci apresentará sua nova coleção através de minissérie

A grife italiana Gucci anunciou que apresentará sua nova coleção por meio de uma minissérie de sete episódios, que foi dirigida pelo norte-americano Gus Van Sant, diretor dos filmes Gênio Indomável (1997) e Milk: A Voz da Igualdade (2008), e pelo italiano Alessandro Michele.

O filme recebeu o nome de Ouverture of Something that Never Ended (A Abertura de Algo que Nunca Acabou, em português), o mesmo da coleção da marca.

As gravações da minissérie aconteceram em Roma, na Itália, e contaram com as participações de diversos talentos internacionais, entre eles Billie Eilish, Harry Styles, Sasha Waltz e Florence Welch.

A minissérie será apresentada durante o GucciFest, o festival digital de moda e cinema da marca, que vai acontecer entre os dias 16 e 22 de novembro.

Os sete episódios serão transmitidos diariamente através dos canais do YouTube e da Weibo da Gucci, bem como no site oficial do evento, revelando gradativamente a nova coleção da grife.

Além da série, será apresentado no festival diversos filmes de moda que celebram as criações de 15 jovens designers independentes escolhidos por Alessandro Michele, diretor criativo da Gucci.