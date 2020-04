Grifes criam jeans sustentáveis com o compromisso de serem duráveis

Calças, jaquetas, shorts e camisas jeans ganharam um ingrediente a mais: a sustentabilidade. Todo mundo tem uma peça jeans no guarda-roupa. Além de serem peças democráticas, são também versáteis. Para atender à demanda, marcas de roupas brasileiras estão adaptando a produção para preservar os recursos naturais e criar novos formatos de fabricação.

Com mão de obra 100% formal e local, Andrezza Chagas cria sua coleção no interior de Pernambuco, especificamente em Caruaru, para todo o Brasil. De lá saem três coleções por ano. “A vida útil do nosso produto é algo valorizado. O jeans é um tecido durável e consome muita água para ter a lavagem da moda. Então, não faria sentido nenhum ter coleções mensais”, diz a estilista.

Suas peças têm a premissa de serem feitas com modelagens confortáveis e com tecidos de fibras sustentáveis. Para isso, um de seus pilares é a reutilização dos tecidos, assim como faz a marca de Andrea Bogosian, com sede em São Paulo, mas presente em lojas multimarcas do País.

“Usamos quase 95% de todo tecido que produzimos. Essa mentalidade nasceu da necessidade de não termos muito estoque. Um tecido de moletom que sobrou da coleção de verão, por exemplo, faz nascer uma nova linha com novos acabamentos, estampas diferentes e um novo shape, trazendo a tendência da temporada”, afirma Andrea Bogosian.

A moda que respeita a economia circular era bem-vinda antes da pandemia, mas agora torna-se absolutamente necessária neste novo momento. Segundo a consultoria norte-americana McKinsey & Company, o modelo circular se apresenta como regenerativo e restaurativo, com o objetivo de manter produtos, componentes e materiais em seu mais alto nível de utilidade e valor. Essa nova forma consiste em um ciclo de desenvolvimento positivo contínuo, que preserva e aperfeiçoa o capital natural, otimiza a produção de recursos e minimiza riscos sistêmicos, administrando estoques finitos e fluxos renováveis independentemente da escala.