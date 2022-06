Grife Celine fecha Semana de Moda de Paris com modelos sem camisa e blazers brilhantes

O estilista da Celine, Hedi Slimane, enviou à passarela modelos sem camisa com tops transparentes e blazers brilhantes na noite de domingo, 26, marcando o retorno da grife francesa aos desfiles de moda masculina da Semana de Moda de Paris - e encerrando a semana de eventos.

Com cabelos compridos, eles desfilaram por uma larga passarela de óculos escuros e mãos nos bolsos da frente.

De camisas com lantejoulas a calças justas e um blazer de crocodilo brilhante, a apresentação de verão de Celine foi repleta de roupas imbuídas de um espírito andrógino do rock, à la David Bowie.

Um longo casaco bege sobre uma jaqueta de couro combinado com uma gravata ultrafina e uma camisa branca adicionavam intensidade a sapatos slip-on e jeans.

Os esparsos salões de concreto do local do desfile - o Palais de Tokyo, um favorito da Fashion Week-- contrastaram com os cenários dramáticos que Slimane escolheu como pano de fundo para suas apresentações ao vivo durante a pandemia, com drones e castelos renascentistas.

O desfile atraiu multidões que invadiram as ruas ao redor, na esperança de ver o astro sul-coreano Park Bo-gum, Lisa do grupo feminino de K-pop Blackpink, e V, cujo nome verdadeiro é Kim Tae-hyung, cantor e compositor do BTS.