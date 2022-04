Fotógrafo de moda Patrick Demarchelier morre aos 78 anos

O fotógrafo de moda francês Patrick Demarchelier, conhecido pelos retratos de celebridades como Lady Di e de modelos como Naomi Campbell, morreu aos 78 anos.

"Com grande tristeza anunciamos a morte de Patrick Demarchelier em 31 de março de 2022, aos 78 anos", informou a conta oficial do fotógrafo no Instagram.

Suas fotografias foram publicadas principalmente em duas revistas de moda, Harper's Bazaar e a edição americana da Vogue, antes de trabalhar para grandes marcas como Chanel, Dior o Armani.

Após o início do movimento de denúncia de agressões sexuais #Metoo, Demarchelier foi acusado de assédio por sete mulheres em uma carta pública em 2018.

Demarchelier trabalhou ao longo de quatro décadas com grandes estrelas. As imagens de Madonna ou de Nicole Kidman grávida causaram grande sensação.

Uma de suas imagens de Lady Di, com os braços cruzados na altura dos joelhos, usando um colar, tornou-se uma de suas fotografias mais famosas. Ele se tornou o fotógrafo oficial da então princesa de Gales.

Após a publicação da carta de acusação de sete mulheres, incluindo uma ex-assistente, o grupo Condé Nast (proprietário das revistas Vogue e Glamour) rescindiu o contrato de trabalho com o fotógrafo.

Demarchelier sempre negou as acusações.

"Descansa em paz Patrick Demarchelier. Obrigado por todas as boas recordações e por estas fotos mágicas e atemporais", escreveu a ex-modelo Cindy Crawford no Instagram.

"A moda acaba de perder um de seus grandes fotógrafos" escreveu no Twitter a atual apresentadora de televisão brasileira e ex-modelo Cristina Córdula.

Nascido em Le Havre (oeste da França), ele começou a carreira aos 17 anos. Em 1975 se mudou para Nova York, onde sua carreira decolou em definitivo.