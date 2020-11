Fora da caixa

Gustavo e Otavio Pandolfo tinham acabado de completar 9 anos quando entraram pela primeira vez na Pinacoteca de São Paulo. Era início dos anos 1980 e a mãe dos irmãos gêmeos, Margarida, havia inscrito os filhos em um curso de artes na instituição paulistana. Naquela época, ela já sabia do amor da dupla por esse universo – que não demoraria em resultar na criação de seus emblemáticos personagens amarelos. “Parece que essa exposição vem acontecendo desde a primeira vez que pisamos na Pinacoteca”, relembram os artistas. “É um lugar cheio de magia que nos inspira.”

A atual mostra Osgemes: Segredos começa a ser vivida logo na entrada da Pinacoteca. O tradicional logo criado pelo premiado gráfico Carlos Perrone nos anos 1990 foi substituído por um luminoso desenhado pelos artistas especialmente para a ocasião. As letras em néon feitas no estilo bomb, tipografia característica do grafite, entregam um pouco do que os visitantes encontrarão ao entrar no espaço. São sete salas que trazem desenhos, esculturas e instalações multimídia que nos transportam para o mundo de cores vibrantes e formas que permeiam o universo criativo dos irmãos.

Após sete meses de portas fechadas, desde o decreto que instaurou a quarentena no Estado de São Paulo em decorrência da pandemia, a reabertura da Pinacoteca ocorreu em grande estilo, celebrando a arte brasileira que nasceu nas ruas da capital paulista. Inicialmente planejada para fim de março, ela traz à instituição a primeira exposição panorâmica da dupla. Nascidos no Cambuci, em São Paulo, Osgemeos abrem o baú e exibem pela primeira vez o seu acervo, que conta com desenhos realizados no início da vida, aos quatro anos de idade.

Entre a curadoria é possível encontrar peças como a obra Piano, exposta pela primeira vez no Museu de Arte Contemporânea Hamburger Bahnhof, na Alemanha, um símbolo de como a cultura Hip-Hop e a dança são influências fortes no trabalho da dupla. Também fazem parte da exposição duas obras criadas por Otavio e Gustavo com Banksy, um dos maiores artistas da cena de rua mundial.

Segredos mostra o caminho percorrido pelos artistas desde que essa semente foi plantada no início de suas vidas e traz para o espaço expositivo a história dos artistas que ganharam o mundo com seu estilo marcante e imediatamente reconhecível. São 60 trabalhos, entre eles 50 obras inéditas ou criações que nunca haviam sido exibidas no Brasil e mais de 1.000 peças que trazem a imagem completa do imaginário lúdico e mágico dos artistas. Uma verdadeira imersão sensorial em alguns dos segredos de Otavio e Gustavo.

* Pinacoteca de São Paulo. Até o dia 22 de fevereiro de 2021. A Pinacoteca organizou a exposição seguindo protocolos de segurança e saúde. A compra de ingresso é feita exclusivamente pelo site do museu, que está funcionando com horário reduzido.