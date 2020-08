Fhits Love por Doris Bicudo

Mix de energia

Estampas, tramas e matéria-prima sustentável. Tudo junto e misturado, como tem de ser. Tons e paisagens tropicais no maior astral, para alegrar nossos dias com uma moda autoral e criativa. Formas agregadas a estampas sofisticadas, que trazem um estilo único. E, para arrematar, que tal apostar nas tramas naturais?

Camisa Isolda, R$ 489

Bolsas Serpui, R$ 1.148 cada

Macacão Irrita, R$ 1.950

Parka The Paradise, R$ 1.097

Jaqueta Eva, R$ 2.844

Cores e Formas

Um experiência sensorial com uma dose de psicodelismo que vem dos anos 1970 e pretende colorir os novos tempos. Peças únicas, no melhor sentido do que elas podem representar, podem sim ser atemporais e ganhar interpretação própria por vários verões, primaveras, outonos e invernos.

Pareô Von Trapp, R$ 920

Esmalte Dior, R$ 129

Pulseira Caleidoscópio, R$ 678

Blazer Alix Rio para Pinga, R$ 3.650

Vestido FIT, R$ 625