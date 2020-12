Fhits Love por Doris Bicudo

Novo glamour!

Leia Também Arte para todos os bolsos

Detalhes fazem a diferença. Cortes impecáveis, acabamentos manuais, perfeição de formas e brilho na medida certa trazem magnetismo e contemporaneidade à moda. A liberdade de interpretar tendências é a pauta da vez. Os desejos são pessoais e intransferíveis e cabe a cada um de nós criar seu próprio estilo.

Camisa Studio Co.Lab, R$ 586

Chemise Modem, R$ 850

Bolsa Glorinha Paranaguá, R$ 965

Slider Paula Torres, R$ 798

Leve e natural

A nobreza na escolha da matéria-prima é a busca do consumidor consciente que sabe muito bem o que quer. Tecidos naturais aliados à simplicidade de formas, assim como o handmade e as pedras brutas dão a novíssima personalidade e identidade do criador brasileiro. Moda tipo exportação e com muito orgulho!

Camisa Flavia Aranha, R$ 558

Maiô Slama, R$ 778

Moletom Perigo, R$ 920

Cinto Gigi, R$ 800

Sombra Twoone Onetwo, R$ 44