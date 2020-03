Fhits love: por Doris Bicudo

De olho

Na internacionalização da moda brasileira. Engana-se quem acredita que as criações nacionais não tenham conquistado espaço mundo afora. Bolsas da Matri e looks da Haight começam a brilhar no exterior e, assim, aliam-se a outras que já estão consagradas.

Matri, R$ 1.646

Haight, R$ 428

Desejo Absoluto

Luxuoso é ser exclusivo. Ostentação consciente pode fazer parte do seu dia a dia. O brilho dos looks de Dries Van Noten, os brincos da Monies, os sapatos de tela da Proenza Schouler e a alfaiataria da Sies Marjan são aliados do barroco que surge neste inverno.

Monies, US$ 187 | Proenza Schouler, US$ 995 | Sies Marjan, US$ 1.495 | Dries Van Noten

Vermelho É o tom

Os tons vibrantes ganham espaço importante no universo fashion. Não por acaso, já que são capazes de dar poder às mulheres já empoderadas.

Mansur Graviel, R$ 4.450 | Paula Torres, R$ 745 | Batom Chanel, R$ 240 | Neriage (camisa, R$ 1.360 e saia, R$ 1.225)