F Hits Love

Faceira

Uma sensualidade que respeita o shape das brasileiras pontua o caminho de criadores que têm os pés fincados no Nordeste e o mundo como espectador. A moda brasileira que bebe de sua própria fonte pode, sim, romper fronteiras. As estampas que contam nossas histórias, o artesanal e as formas ousadas de um Brasil, brasileiro!

Maiô Água de Coco, R$ 499

Cropped Hand Lace, R$ 168

Vestido Akomb, R$ 390

Vestido ModadoJoão R$ 220

Autoral

Moda raiz com sotaque nordestino não é só motivo de orgulho, mas também desejo imediato de consumo.

O Brasil é plural e a criatividade pontua nossos designers: dos novos talentos aos artesãos que herdam seus ofícios há gerações. E quanto mais tudo for junto e misturado, melhor fica.

Bolsa By Sandy Najar R$ 498

Vestido Dona Santa, R$ 692

Perfume Phebo, R$ 209

Sandália Espedito Seleiro, R$ 98

Jaqueta Andreza Chagas, R$ 770