Fhits Love por Doris Bicudo

Astral

Uma peça, várias funções. A opção inteligente é pontuada pelas boas escolhas. Aquelas que se transformam em muitos looks. Afinal, uma das funções da moda é refletir nossa personalidade. Que tal trazer mais luz e cor para a nova estação? Uma pitada de extravagância, aliada a uma mistura que foge do tradicional, faz desta receita algo irresistível. Vale provar.

Calça Isabela Capeto, R$ 729

Camisa Paula Raia, R$ 980

Jeans Casasola, R$ 645

Brincos Raphael Falci, R$ 620

Sapato A Mafalda, R$ 560

Trilha

Em tempos de transição, o conforto é a maior expressão do luxo. As peças atemporais, que nunca saem de cena, ganham status de primeira grandeza e surgem em novas proporções. Os tons terrosos, as fibras naturais e a preocupação com o nosso planeta também prometem chegar para ficar no universo fashion. E são muito bem-vindos por nós!

Macacão Augustana, R$ 598

Casaco Nove, R$ 799

Camisas Cooka, caramelo, R$ 545 e off-white, R$ 565

Bolsa Renner, R$ 150

Pigmento Simple Organic, R$ 55