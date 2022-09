Fenômeno do TikTok partilha visões sobre a rede social

Quando o assunto é TikTok, os números impressionam. Atualmente, relatórios extraoficiais que acompanham a evolução da rede social chinesa fundada em 2016 falam sobre 1 bilhão de usuários ativos mensalmente e registram que o aplicativo já foi baixado 3,5 bilhões de vezes desde sua criação.

Com foco em vídeos curtos voltados principalmente para o entretenimento – leia-se, “dancinhas”, dublagens, esquetes de humor e também conteúdo informativo, que vai da moda à medicina, mas que chega com nova roupagem, compartilhado de forma leve e com muita personalidade –, o TikTok entrou em ascensão meteórica durante a pandemia. Viu seu número de usuários dobrar de 2019 para 2020 e, desde então, segue em constante crescimento. Com isso, surge uma nova safra de criadores de conteúdo que rapidamente ganharam fama e grande influência global.

Um desses cases é o da americana de 27 anos Kat Stickler. Filha de pai brasileiro e mãe venezuelana, Kat, formada em medicina, viu-se afastada do trabalho após dar à luz sua primeira filha, a pequena Mary-Katherine. Foi na rede social que a jovem encontrou um caminho para se conectar com o mundo e, com isso, um novo caminho profissional de sucesso. “Minha primeira inspiração para começar uma carreira nas redes sociais foi a minha filha. Buscava no TikTok ideias para dar uma boa vida a ela”, conta. “Na rede social há uma comunidade, uma união, você sente como se fosse parte de uma coisa que é maior do que você.”

Ao acessar o perfil da influenciadora na plataforma esse sucesso fica claro. São mais de 9 milhões de seguidores, curtidas que se aproximam da casa dos 500 milhões e é difícil encontrar um vídeo cuja visualização não tenha ultrapassado a casa dos seis dígitos. Seu conteúdo transita entre os formatos clássicos da plataforma descritos no início do texto, como vídeos de comédia, moda, viagens, família, mas também com formatos exclusivos, como a série “agindo como minha mãe hispânica”, em que Kat simula reações de sua mãe de forma cômica para diferentes situações. Um passeio pelos vídeos traz a sensação de estarmos assistindo a um canal de televisão, afinal, a grade de programação tem como foco principal o entretenimento.

Um padrão que se repete por outros perfis e que dá pistas de que a chamada “vida real”, que por anos foi o grande foco das redes sociais com o dia a dia de cada usuário compartilhado aos mínimos detalhes, parece agora estar em segundo plano não só no perfil de Kat Stickler, mas no universo social como um todo. “Acho que a percepção das pessoas sobre as mídias sociais mudou sim, especialmente a das empresas. Hoje seu imenso poder é comprovado e nela não há limites. Isso muda muito a percepção das pessoas”, analisa Kat.

No entanto, para a influenciadora, apesar do cenário estar mais amplo e repleto de possibilidades que extrapolam o cotidiano, a verdade ainda é a chave para o sucesso. “A coisa mais importante para se manter em mente quando você está criando conteúdos para o TikTok é ser quem você é, se atentar ao que você é bom e ao que as pessoas conhecem de você e isso vai brilhar e transparecer. Seja autêntico, seja vulnerável, seja real. É isso que eu sinto que me fez chegar aonde estou, não tento ser igual, tento ser diferente, pois eu sou diferente, como todos nós somos, assuma isso”, finaliza