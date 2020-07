Exposições ganham experiência virtual

Com restrições temporárias impostas a viagens, devido ao cenário da pandemia mundial, a tecnologia se torna a maior ferramenta para que o conteúdo de arte e moda das exposições seja acessível ao público. Graças a um movimento de digitalização dos acervos, que se intensificou durante a quarentena, conhecer a coleção de grandes museus internacionais se torna possível com as exposições virtuais. Mesmo quando as viagens voltarem a acontecer e o prazer de visitar pessoalmente for possível, quem poderia realizar visitas a museus no mesmo dia entre Itália, França, Londres e Austrália para não perder nenhuma exposição? O mundo virtual nos presenteia com inúmeras e acessíveis possibilidades.

Podemos começar com o trabalho do designer de sapatos Christian Louboutin, em cartaz na mostra L’Exhibition, no Palais de la Porte Dorée, em Paris. A mostra abrange o universo de referências de Louboutin e seus processos criativos, além de colocar em destaque alguns dos grandes tesouros do acervo da marca. Programada para ficar aberta ao público para visitas físicas até o dia 3 de janeiro de 2021, a exposição conta com um interessante tour virtual criado especialmente para ela, que nos permite explorar os diferentes temas abordados nas salas e descobrir um pouco mais sobre o universo do shoemaker francês, que cria peças com ares surrealistas. Os visitantes ainda conseguem ouvir a voz de Christian Louboutin em algumas salas contando sua história em uma experiência imersiva e tocante. Para quem é apaixonada pelas famosas solas vermelhas, o programa é imperdível.

A visita virtual pelos museus do mundo ultrapassa inclusive os limites de tempo dos eventos físicos. Com a plataforma Google Arts & Culture é possível andar pelos corredores de mostras que foram fechadas há anos, em imagens eternizadas no mundo digital. Um exemplo de exposição de moda que vale a visita é Visions of Fashion, de 2016, realizada no icônico Palazzo Pitti de Florença, na Itália. A exposição, agora digitalizada, mescla arte e arquitetura clássicas do palácio fiorentino com fotografias contemporâneas clicadas pelo estilista Karl Lagerfeld (1993-2019). Da Itália, é possível “voar” para Londres e visitar The Vulgar: Fashion Redefined, que esteve aberta entre 2016 e 2017, no Barbican Centre, e também está disponível para visitas virtuais na plataforma do Google, uma mostra que explora como a moda questiona e muitas vezes ultrapassa o limite do bom gosto.

Além do eixo europeu, os amantes de moda podem incluir no roteiro uma visita às exposições do NGV Melbourne. O museu australiano organizou uma série de tours virtuais por suas exibições. Uma delas é Collecting Comme, que reúne peças da estilista japonesa Rei Kawakubo para a sua Comme des Garçons. Tecnologia, usada a favor da moda, da arte e da cultura.