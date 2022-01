Estilista Thierry Mugler morre aos 73 anos

Thierry Mugler, o estilista que dominou as passarelas europeias no final dos anos 1980 e início dos anos 1990, morreu neste domingo, 23, aos 73 anos. O anúncio foi feito pelo Instagram oficial de sua marca.

“Estamos devastados em anunciar o falecimento de Manfred Thierry Mugler no domingo, 23 de janeiro de 2022. Que sua alma descanse em paz.”, diz a publicação. No domingo à noite, dois de seus amigos íntimos confirmaram sua morte, mas se recusaram a ser entrevistados, ambos dizendo que estavam muito chateados. Nenhuma causa de morte foi dada.

Mugler foi um dos principais arquitetos de uma estética do final dos anos 80 que uniu S&M e a alta moda. Sua silhueta era uma espécie de triângulo inverso com ombros gigantes e cintura marcada. Ele adorava látex, couro e curvas. As suas primeiras musas incluíam Grace Jones e Joey Arias.

Ele teve uma colaboração criativa de longa data com David Bowie e até o vestiu para seu casamento. A sua sensibilidade preciosa o levou a montar um show do Cirque Du Soleil de enorme sucesso em Las Vegas. Muito tempo depois que ele entrou em estado de semi-aposentadoria, no início dos anos 2000, seu perfume Angel continuou sendo um grande sucesso.

A sensibilidade punk elegante de Alexander McQueen deve muito ao trabalho de Mugler, assim como o visual inicial de “Bad Romance” de Lady Gaga. Mugler, que também era conhecido por ter vestido alguns dos maiores nomes de Hollywood, fez um retorno em 2019 ao vestir Kim Kardashian para o Met Gala. O “vestido molhado” o apresentou a milhões de novos fãs.

O seu atual diretor criativo, Casey Cadwallader, disse: “Manfred, estou muito honrado por conhecê-lo e trabalhar em seu belo mundo. Você mudou nossa percepção de beleza, de confiança, de representação e auto-empoderamento. Seu legado é algo que carrego comigo em tudo que faço. Obrigado."/ NYT