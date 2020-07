Em Roma, Valentino leva alta costura ao circo em desfile

O grupo italiano de luxo Valentino apresentou modelos suspensas em balanços feitos com véus brancos contra um cenário preto em um show de alta costura inspirado pelo circo, transmitido ao vivo de Roma nesta terça-feira.

Depois de terem sido forçadas a cancelar eventos, fechar lojas e suspender a fabricação durante os lockdowns impostos pela pandemia de coronavírus, as grifes de alta costura abandonaram as tradicionais apresentações em passarelas e as substituíram com filmes, vídeos e outros formatos para apresentar suas coleções.

O designer da Valentino, Pierpaolo Piccioli, apresentou sua coleção de alta costura de outono/inverno 2020-21 “De Graça e Luz” nos famosos e históricos estúdios de cinema Cinecittá, em Roma, trabalhando com o fotógrafo britânico Nick Knight, que permaneceu em Londres.

O evento foi em parte físico, em parte digital, com uma pequena plateia composta por membros da imprensa.

A apresentação teve 15 vestidos, todos brancos, exceto um com franjas prateadas com penas e ondulados de chiffon e tafetá.

Alguns deles tinham quatro ou cinco metros de comprimento, para demonstrar o trabalho árduo para produzi-los. Em alguns casos, foram necessários até 4 mil horas de costura à mão e 350 metros de tecido.