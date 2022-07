Em desfile histórico, Maison Valentino quebra paradigmas

Desde sua criação, pelas mãos do inglês Charles Frederick Worth em 1858, a alta-costura sempre esteve cercada por uma aura absoluta de exclusividade. No passado, os desfiles aconteciam a portas fechadas, para os pouquíssimos clientes e convidados que tinham o privilégio de experienciar toda a beleza sublime dessa vertente da moda. Com o passar dos anos, o universo couture foi se abrindo ao mundo gradualmente, mas ainda assim a passos lentos.

Nesta temporada, no entanto, o olhar vanguardista de Pierpaolo Piccioli mais uma vez se fez presente de forma brilhante na alta-costura da Maison Valentino. O resultado? Um desfile que foi além, quebrou paradigmas e mostrou na coleção intitulada The Beginning, “O Começo” em português, a desejada nova fase deste braço da moda.

Sua alta-costura foi para as ruas em uma festa triunfal que, simbolicamente, mostrou o haute couture descendo de um pedestal que por anos o colocava distante e o apresentou em sua melhor forma para o grande público, ávido para conhecer uma das facetas mais belas da moda. “O poder da beleza torna possível que imaginemos um futuro onde pessoas, o valor intrínseco da humanidade, sejam o centro de tudo. Beleza é resiliência”, conta o diretor criativo Pierpaolo Piccioli, sobre a coleção.

Organizado em Roma, lar de Pierpaolo, local de nascimento da marca e sede de seu ateliê principal, o desfile tomou um dos maiores cartões-postais da capital italiana, a célebre Piazza di Spagna. Conhecido mundialmente, o ponto turístico marca o encontro entre importantes ruas da cidade e recebe milhares de visitantes que ocupam seus espaços e os degraus da famosa escada construída no século 18. Foi neste monumento que a Valentino encontrou o cenário da sua apresentação.

A alta-costura da marca abriu-se para as ruas de Roma e assim, a moda de Pierpaolo se lançou em direção a uma grande audiência. Os convidados assistiram ao desfile sentados em frente à extensa passarela branca que ocupou as ruas que circundam a escadaria. Simultaneamente, telas gigantescas com altíssima resolução exibiam em detalhes toda a magia das criações de Pierpaolo para uma multidão de pessoas que se reuniu para assistir à apresentação de haute couture.

Os moradores do entorno da Piazza saíram às janelas com olhos atentos para os modelos que pareciam flutuar ao descerem os degraus. O resto do mundo não ficou de fora e pôde acompanhar tudo pelas redes sociais da marca. Assim, a alta-costura Valentino e toda sua rigorosidade técnica, precisão em cortes e materiais de altíssima qualidade, que se traduzem na mais pura beleza ganhou o mundo.

Não podemos falar que o couture em si foi democratizado, afinal, todo o caráter único, luxuoso e feito à mão de cada peça faz com que os valores praticados e, por consequência, o acesso aos modelos ainda estejam restritos a uma parcela muito pequena e abastada da população. Mas o que se abre com a ação da Valentino é algo com o potencial de ser ainda mais transformador: o acesso à visão dessa forma de beleza, e da força criativa da alta-costura.

A moda de Pierpaolo também acompanhou esse movimento de renovação. Os conhecidos códigos da marca estavam lá, como a rosa vermelha, por exemplo. Na temporada ela não vem apenas carmim e também não se limita a marcar sua presença em vestidos longos. Reproduções precisas da flor chegam também presas aos tornozelos e aparecem em pink, acompanhadas de meias arrastão. A imagem também está nas peças masculinas, estas, por sua vez, se desprendem de conceitos preestabelecidos para o vestuário do homem. Entram em cena o brilho, os decotes, as transparências e as marcantes luvas de couro vermelho.

A camisa da “nova” haute couture é usada com a longa saia arrematada por um laço vermelho na cintura, mas vem transparente, com ombros deslocados e sem botões, o resultado é uma aparente displicência que também transborda elegância. As roupas chegaram alegres graças à cartela de cores com misturas inusitadas. A saia em verde turquesa ganhou destaque ao ser combinada com o amarelo de um top que deixava a barriga de fora – algo impensável para o haute couture em outros tempos.

AO VENTO. Completando a festa, peças feitas com tecidos levíssimos e vaporosos dançavam ao vento no fim de tarde em Roma. Tudo apresentado por casting de modelos de diferentes idades, corpos e etnias. Deixando a mensagem de inclusão e abertura ainda mais clara e urgente.

O movimento é forte e a democratização da beleza de um desfile de alta-costura na magnitude feita pela Valentino é algo histórico. Talvez seja o ápice de um movimento que vínhamos observando na marca durante as últimas temporadas, na temporada de prêt-à-porter Primavera-Verão 2022 e no desfile couture anterior a este a representatividade no casting de modelos e a relação com as ruas já se fazia notável. Uma nova haute couture em alinhamento perfeito com os desejos dos novos tempos.