Editorial: Sem contato

A edição da revista que você tem em mãos foi mais uma vez realizada dentro da nova realidade, que por aqui apelidamos de “sem contato”.

Sem encontros presenciais, mas com intenso contato virtual e emocional, eu diria. Com uso da tecnologia a nosso favor, posso afirmar que temos a possibilidade real de construir uma revista intensa, cheia de vida e propósito. A ideia da capa, por exemplo, surgiu durante uma aula do curso de pós-graduação (atualmente feito a distância) que ministro na Polimoda, universidade com sede em Florença.

Em meio a uma profunda preocupação de não conseguir transmitir a mensagem da aula sem estar ao lado deles, como de costume, surgiu na minha tela uma imagem vinda de duas dedicadas e talentosas alunas, a italiana Morgana Severi e a ucraniana Daniella Tymoshenkoseu, do seu trabalho de conclusão de curso. A imagem, de autoria do artista e fotógrafo francês Marc Sommer, encontrada por elas no Pinterest, inspirou a capa da nossa revista e disse tudo que eu precisava ouvir e sentir. O “Casulo da moda” foi cocriado naquele momento e o sentido de ensinar e aprender a distância também.

Esse casulo no qual a moda habita momentaneamente é a única imagem possível para traduzir esse capítulo da nossa história. Nas mãos talentosas da designer mineira Paola Bernardi, ele se tornou realidade para a capa.

A lição, que ficava clara a cada matéria concluída, era a mesma. Temos a obrigação de usar a tecnologia a favor de um mundo melhor, a favor do nosso bem-estar, dos nossos semelhantes e do planeta, e podemos fazer isso com mudanças de comportamento que pareciam impossíveis. A produtividade do nosso trabalho com a revista aumenta a cada edição, e o tempo que todos desperdiçaríamos com deslocamentos para reuniões, muitas vezes sem sentido, pode ser usado agora para a família, o lazer e o estudo. Tempo para viver.

Que a nossa 'Moda' possa trazer insights para essa nova vida.