Editorial: Seguimos para a segunda edição de Moda em um mês que mais parece uma vida toda

Por qualquer ângulo que se olhe, de qualquer lugar do nosso planeta, abril exige mudanças urgentes. No nosso caso, com este novo projeto em mãos, não foi diferente. A revista sobre moda, que durante tanto tempo eu tinha idealizado, foi drasticamente posta à prova e se desintegrou em poucas horas de reflexão. A Moda e a própria moda estão em processo de transformação como tudo na Terra.

Tivemos de partir do zero e, dando o primeiro passo, o “mar se abriu”, como se, sem um espelho para onde olhar, eu e minha tão nova equipe pudéssemos realizar algo realmente novo e, depois de atravessar, ver aonde iríamos chegar. E chegamos. Um processo que poderia nos parecer caótico, mas que tinha a força da criação ao seu lado, o foco de mostrar uma nova moda e um novo jeito de pensá-la.

Chegamos com Rony Meisler e sua moda cheia de vida (ou seria vida cheia de moda?). Chegamos com a artista plástica Paula Costa e sua sintonia fina que traduz o sentimento do mundo em obras de arte e que criou essa linda intervenção na nossa capa. Chegamos com a visão do rabino Nilton Bonder e do filósofo Mario Sergio Cortella – sim, a moda como comportamento nos pedia cenários e nossos pensadores desenharam suas visões para esse futuro próximo.

Nossa revista chegou com uma Moda embalada em arte, conhecimento e beleza.