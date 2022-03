Editorial Revista MODA: Um domingo para falarmos da mulher de 50 +

Um domingo para falarmos da mulher de 50 +! Será que não é muito? Uma matéria só seria bom. Pra que mais? Até a capa, Alice? Sim! Por quê? Porque somos muitas, com muitas dúvidas e uma vontade imensa e urgente de conversar sobre esse momento novo em nossas vidas.

Queremos histórias inspiradoras e verdadeiras, queremos mais vida e desafios, queremos ajuda para entender por onde andar com mais segurança e alegria.

A ideia aqui é encontrar possíveis atalhos para perdermos menos tempo nessa nova jornada e abrir uma conversa frequente e franca sobre um novo e marcante momento.

Por isso, trouxemos um papo aberto e um editorial cheio de personalidade com Andrea Beltrão, que aos 58 anos, na pele da Rebeca de Um Lugar ao Sol, ou em sua pele mesmo, nos representa. Entre perguntas e certezas, acertos e erros, Andrea e Rebeca são espelhos bem-vindos dessa geração.

Procuramos entender essa fase da vida conversando com experts, como a ginecologista Maria Penha Barbato, que é enfática ao dizer: “Não tem problema nenhum estar na menopausa, o problema é não tratar os sintomas dela e começar a achar que você não tem mais valor”.

Trouxemos também um pequeno guia da tecnologia em prol dos cuidados com a pele) mais modernos do momento. Então, se você é parte, ou quer saber mais sobre os 15 milhões de mulheres com mais de 50 anos*, termino esta carta abrindo uma conversa no alice@fhits.com.br.

Vou ter um enorme prazer em saber e andar de mãos dadas com você.

Alice Ferraz