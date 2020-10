Editorial de moda: Recomeço

Fotos Hugo Toni

Direção Fhits

Styling Antônio Muller

1. Camisas de linho, R$ 499 (cada), e calça, R$ 629, ambas Souq; papete de couro, Paula Torres, R$ 720; brincos banhados a ouro com cristais transparentes feitos à mão, Caleidoscópio, R$ 108, e colares banhados a ouro com cristais transparentes feitos à mão, Caleidoscópio, R$ 959

2. Casaco, R$ 800, e bermuda, R$ 990, ambos Alcaçuz, e brincos banhados a ouro com cristais transparentes feitos à mão, Caleidoscópio, R$ 108

3. Top de tricô, Andrea Bogosian, R$ 433; camisa manga curta de linho, Handred, R$ 480; short de linho, Handred, R$ 390; brincos banhados a ouro com cristais azul-claros feitos à mão, Caleidoscópio, R$ 108; colar banhado a ouro com cristais transparentes feito à mão, Caleidoscópio, R$ 1.083 e colar banhado a ouro com cristais rosa-claros feito à mão, Caleidoscópio, R$ 725

4. Blazer, R$ 159, e calça, R$ 139, ambos Renner; papete de couro, Paula Torres, R$ 720; brincos banhados a ouro com cristais transparentes feitos à mão, Caleidoscópio, R$ 108, e colares banhados a ouro com cristais transparentes feitos à mão, Caleidoscópio, R$ 959

5. Camisa, R$ 630, e hot pants de linho, R$ 250, ambas Koia; brincos banhados a ouro com cristais transparentes feitos à mão, Caleidoscópio, R$ 108

6. Blusa manga longa de algodão e seda, Intimissimi, R$ 169; calça jeans, Andrea Bogosian, R$ 1.364; brincos banhados a ouro com cristais transparentes feitos à mão, Caleidoscópio, R$ 108, e anel banhado a ouro com cristais transparentes feito à mão, Caleidoscópio, R$ 156

Produção de moda: Nathara Imbá

Assistente de moda: Júlia Viana

Beleza: Jo Portalupi

Assistentes de foto: Herique Lambiazi e Leandro Balbino

Modelo: Ana Bela Santos (Way)

Agradecimentos: Studio MK27 e Marcio Kogan

Tratamento: Helena Colliny