É jeans que você quer? Amazon dá 40% de desconto em calças, bermudas e saias

Centenas de calças, shorts, bermudas e saias jeans de diversas marcas participam de uma oferta especial no site da Amazon: todos os itens estão com 40% off. O desconto é válido para compras feitas a partir desta segunda-feira (13) até as 23h59 de domingo (19).

Hering, Calvin Klein, Forum, Malwee, Colcci e Ellus são algumas das opções disponíveis no catálogo, que incluem cores e estilos variados. Vale a pena entrar no site e conferir os modelos incríveis à venda, tanto para homens quanto para mulheres.

Os descontos são aplicados na hora da finalização da compra. Ou seja, a Calça Jeans Jegging Feminina da Calvin Klein, que normalmente custa R$ 339, agora sai por R$ 203,40. Outro exemplo é a Bermuda Masculina da Forum, que passa de R$ 258 para R$ 154,80.

Abaixo, selecionados alguns destaques da promoção, mas você pode clicar nos links seguintes para ver as roupas por categoria:

Todos os jeans com 40% off

Calças para homens

Calças para mulheres

Bermudas

Saias

Shorts

40% de desconto em roupas jeans na Amazon

Calça Jeans Jegging Feminina Calvin Klein

Bermuda Masculina da Forum

Saia Sarja Midi Sawary Jeans

Calça Jeans Reta Flex Malwee

Calça Sarja Forum

Shorts Jeans Lança Perfume

Bermudas Aramis

Calça Casual Hering

Calça Colcci

Bermuda Hering

Shorts Jeans Lança Perfume

Calça Colcci

Bermudas Chino Cós Chambray Aramis

Calça Jeans Bruna Stretch Colcci

Calça Jeans Comfort Colcci Feminino

Calça Casual Ellus

Saia Zig Zag Lycra Coca-Cola Jeans

Shorts Jeans Lança Perfume

