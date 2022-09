Dois lados da mesma mulher

Suas duas metades se deram conta ali, em plena semana de moda, de que a existência simultânea de ambas era, em alguns momentos, inviável. Parecia tudo organizado e equilibrado na linha tênue entre o criar e o agir. Semanalmente, ela se entregava a esse exercício paralelo desde que tinha decidido se dedicar a escrever crônicas enquanto exercia funções executivas.

Aos poucos, depois de alguns anos, ela achava que tinha encontrado seu ponto de equilíbrio: quanto mais “afiada” ficava para os negócios, mais ela sentia seu espírito aproveitar os momentos de criatividade da experiência literária. A maior parte das vezes, se conectar com o momento de criação do pequeno texto semanal trazia alívio e uma presença real da própria vida.

Em paralelo, sua persona pública exercia a capacidade prática e desempenhava sem constrangimentos as funcionalidades exigidas. Assim, as duas seguiam lado a lado, diferentes, mas unidas em um só corpo, até embarcarem para aquela determinante semana de moda, a primeira que acontecia fisicamente no mundo pós-pandemia.

O problema não estava na moda em si, a criação das roupas e seu significado que sempre a transportaram para um espaço lúdico de experiências, exatamente onde a liberdade prevalecia e oferecia espaço para múltiplas interpretações. O problema era a brutal experiência da volta ao jogo comercial depois da expectativa de que a pandemia tivesse alterado algo.

O mercado voltava ainda mais faminto e os efeitos eram visíveis, fosse na luta aflita pelos convites, nas produções exageradas e caricatas para as fotos nas portas dos desfiles ou na competição que atingia níveis ainda mais cirúrgicos entre os novos players de mercado, imprensa, influenciadores e tiktokers na guerra pela audiência.

A harmonia entre suas duas facetas, uma delicada, sutil e vulnerável e a outra assertiva, ágil e combativa, entraram em choque. O quebra-cabeça que parecia concluído mostrava peças que não conversavam mais. Entrou, então, em um consenso provisório entre o plano idealizado e a realidade momentânea e escolheu encarar o caminho da verdade.

Em vez de escolher, entendeu que já não sabia mais viver sem as duas faces e cada uma poderia colaborar com a outra se fizessem desse convívio um lugar de aceitação e não de oposição, um lugar de conforto e não de julgamento. Seguiu tentando compor fortalecendo o imenso mosaico da vida.