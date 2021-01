Dior apresenta nova coleção de alta costura com filme sobre tarô

Em tempos de futuro incerto, a grife de alta costura Dior escolheu reverenciar a biografia do fundador Christian Dior e apostou no jogo tarô como tema do filme que apresentou a nova coleção. O curta-metragem O Castelo do Tarô, que traz os looks de outono inverno 2020-2021, foi divulgado nesta segunda, 25, primeiro dia da Semana de Alta Costura de Paris.

Para dirigir o filme da marca francesa, o cineasta italiano Matteo Garrone buscou inspiração no baralho de tarô Visconti-Sforza, que foi ilustrado por Bonifacio Bembo para o Duque de Mião no século 15.

Leia Também Fashion filme: dança e poesia dão o passo e tom para vídeos na SPFW

A obra conta a história de uma jovem, interpretada pela atriz Agnese Claisse, que chega ao tarô com a pergunta "Quem eu sou?". Ao longo de sua jornada, ela se depara com as cartas personificadas e vestidas com peças da estilista Maria Grazia Chiuri, que também tem uma relação com o jogo de advinhação.

Cartas como A Sacerdotisa, A Imperatriz, A Justiça, O Diabo, A Lua e O Louco são representadas com vestidos confeccionados em renda, tule, jacquard, veludo, cashmere e organza. Os tecidos luxuosos, a silhueta marcada pela cintura império, o cenário ambientado em um castelo e a tapeçaria criam um clima medieval.

As peças também trazem ornamentos pintados à mão e bordados com símbolos do zodíaco. Tons de dourado, verde musgo e azul claro acinzentado se destacam na cartela de cores da coleção. As estampas que fazem uma interpretação contemporânea dos signos místicos foram feitas pelo pintor italiano Pietro Ruffo, que já havia colaborado com a empresa de luxo. A bar jacket, peça icônica da marca francesa, aparece em veludo preto com pregas laterais combinada com calça.

Veja trailer do filme:

“Será extraordinário. Sua maison vai revolucionar a moda!”, teria ouvido Christian Dior de um advinho, segundo comunicado da marca. “Ele consultava as cartas para se consolar”, explicou à AFP a diretora artística da linha feminina da empresa, Maria Grazia Chiuri.

/Com informações da AFP