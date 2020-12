Dior apresenta coleção masculina alegre e psicodélica em desfile online

A maison Dior apresentou nesta terça-feira. 8, online sua coleção masculina para o outono 2021, marcada por cores vivas, motivos psicodélicos e uma extravagância luxuosa, que transmite jovialidade em tempos de pandemia.

"Quando iniciamos a coleção, estávamos saindo do primeiro confinamento e quis trazer alegria, felicidade e esperança", explicou Kim Jones, criador britânico das coleções masculinas da marca de luxo francesa, em vídeo que acompanha a apresentação dos modelos.

A coleção, à qual ele quis dar um toque "leve e divertido", brinca com as silhuetas clássicas da Dior e o universo do artista americano Kenny Scharf, que criou, nos anos 1980, conexões entre o mundo artístico contemporâneo e o do grafite ao estilo Jean-Michel Basquiat ou Keith Haring. "Adoro o contraste de cores. Quando pegamos os opostos, triste e alegre, e os colocamos juntos, isso cria a tensão e efervescência que adoro", explicou Scharf.

Os motivos de suas obras são reproduzidos em jaquetas, suéteres, camisas e boinas. Os bordados com ponto nó, uma das técnicas mais antigas do mundo, foram produzidos na China.

A novidade no que se refere à silhueta foi a abundância de jaquetas e casacos ajustados com cinto, usados com calças largas e mais curtas, que deixam os tornozelos à mostra acima de "chunky boots" coloridas ou pantufas, uma referência ao confinamento que impulsionou a moda do "homewear".

A cenografia do desfile, transmitido pelo site da marca, foi elaborada pelo diretor francês Thomas Vanz como uma odisseia espacial virtual.