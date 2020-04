Desfiles do calendário de moda internacional são cancelados em decorrência da covid-19

Com a crise de saúde mundial do novo coronavírus, que atingiu em grande escala as maiores capitais da moda mundial, como Milão, Paris, Nova York e Londres, as organizações responsáveis pela Semana de Moda Masculina e pela Semana de Alta-Costura não tiveram escolha a não ser cancelar ou adiar os eventos.

Na sexta-feira, dia 27, o conselho de diretores da Fédération de la haute couture et de la Mode, organização responsável pelas Semanas de Moda Masculina e de Alta-Costura de Paris, que estavam programadas para acontecer de 23 a 28 de junho e de 5 a 9 de julho, respectivamente, divulgou nota cancelando os eventos.

Em ação similar, o Conselho de Moda Britânico também optou por suspender o evento de moda masculina de Londres, que estava marcado para o período entre 13 e 15 de junho.

Na Itália, a situação é mais grave. Além de ser um dos países mais atingidos pelo novo coronavírus até agora, também tem a moda como um dos principais pilares de sua economia. Nos últimos anos, chegou a exportar 52 bilhões de euros em bens, de acordo com relatórios da Câmara Nacional de Moda Italiana. Para contornar a situação trazida pela pandemia, a Câmara pretende adiar o evento e buscar novas formas de apresentar as coleções para dar continuidade ao calendário.

“Estamos cientes de que serão feitos grandes esforços para que as novas coleções estejam prontas até junho para iniciar uma campanha de vendas inovadora", anunciou o representante, em comunicado.

Atualmente, os olhos do universo da moda se voltam para outro grande evento do segmento que também acontece na Itália, a trade fair Pitti Uomo, voltada para o varejo.

Até agora, a feira está marcada para acontecer em Florença, como é tradicional, entre os dias 16 e 19 de junho. Raffaello Napoleone, CEO do grupo Pitti Immagine, responsável pela feira, diz estar otimista com a recuperação da Itália e anunciou que segue trabalhando para que o evento aconteça de forma física e digital nas datas marcadas.