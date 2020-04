Coronavírus transforma a rainha das passarelas Naomi Campbell em anfitriã de talk show

A quarentena por conta da pandemia de coronavírus fez a supermodelo Naomi Campbell se reiventar como anfitriã de um programa de entrevistas na nova série Sem Filtro com Naomi.

A rainha das passarelas está conversando ao vivo no YouTube todos os dias com alguns de seus amigos mais famosos, incluindo a editora da Vogue Anna Wintour e as modelos Cindy Crawford e Karlie Kloss.

“Eu quero que as pessoas consigam ver que somos acessíveis, que nos conheçam um pouco mais”, disse Campbell à Reuters.

Seus bate-papos, todos conduzidos remotamente, têm 30 minutos de duração.

Campbell também permitiu que fãs participem de sua rotina de exercícios diários com seu personal trainer no Instagram, atraindo cerca de 50 mil pessoas.

“Eu quero compartilhar com todo mundo, com quem queira se exercitar comigo, o que é ótimo”, disse.

A britânica disse que a primeira coisa que fará após o final das orientações de distanciamento social é simples: “Só quero abraçar minha mãe”.