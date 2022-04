Com mudança, Swarovski ganha novos públicos e cresce em faturamento

Em maio de 2020, a italiana Giovanna Battaglia Engelbert foi nomeada diretora criativa da Swarovski, tornando-se a primeira pessoa a ocupar o posto de direção-geral da marca, que tem uma história de mais de 125 anos.

A notícia foi recebida com muita curiosidade e interesse por parte da mídia especializada e amantes de moda, afinal, Battaglia tem uma carreira longa no setor; já atuou como editora em títulos como a prestigiada revista W e a Vogue – em sua versão italiana e japonesa – e também assinou como stylist para campanhas e editoriais de marcas, entre elas para Carolina Herrera e Dolce & Gabbana.

Leia Também Com sólidas raízes e respeito pelo passado, Dior molda seu futuro

Seu trabalho, aliado a um estilo pessoal extremamente marcante, fez com que Battaglia se tornasse referência no mercado, feito que em grande parte tem a ver com seu olhar lúdico, divertido e destemido para a moda.

Com um jeito muito particular de ver o mundo, Giovanna tem sido a responsável por grandes mudanças na marca austríaca. A Swarovski ganhou fama mundial ao introduzir no mercado cristais sintéticos que refletiam a luz como diamantes, produzidos a partir de métodos exclusivos e secretos e de técnicas de lapidação desenvolvidas pela empresa.

As pedras iluminam uma série de joias e acessórios usados tanto em peças de design próprio quanto nos produtos criados por outras empresas e marcas que se utilizam dos pontos de luz Swarovski para suas criações

Sob a batuta de Giovanna Battaglia, a Swarovski mudou seu posicionamento no mercado, com movimentos estratégicos que aproximam a marca ainda mais do mercado de luxo. O design ousado, que lança mão de cristais coloridos e com diferentes lapidações, estabeleceu uma conversa mais intensa com o universo da moda, tornando-a objeto de desejo de fashionistas pelo mundo. Com as mudanças criativas, a marca conquistou de vez o coração desse público.

A transição teve um impacto significativo e positivo no seu faturamento. “Em 2022, no mercado brasileiro, nosso crescimento vem sendo de dois dígitos em relação ao período pré-pandêmico. Algo que está muito atrelado a este novo momento”, comenta Carla Assumpção, managing director da Swarovski Crystal Business no Brasil. “Globalmente, nosso país foi o que absorveu mais rapidamente essas mudanças. O Brasil está entre os cinco mercados que tiveram maior adesão à nova linguagem do design da marca”, complementa.

NOVAS FRONTEIRAS. Ao criar uma conversa mais profunda com o público conhecedor e amante de moda, a Swarovski também abriu portas para novas fronteiras no mercado B2B. No Brasil, um exemplo é a parceria inédita com a estilista Andrea Bogosian – conhecida por sua marca homônima repleta de criações de altíssima qualidade, desenvolvidas com matéria-prima e mão de obra brasileiras, e que acompanham movimentos e tendências globais.

Andrea foi a escolhida pela Swarovski para lançar neste inverno peças como parte de seu desfile de outono-inverno 2022, uma coleção-cápsula em edição limitada repleta de cristais-desejo. O resultado é luminoso e está alinhado com o momento atual da moda, no qual o desejo pela liberdade e de tomar as ruas com alegria fala alto.

Uma saia da colaboração, por exemplo, recebeu 1.800 pontos de luz aplicados manualmente em uma padronagem de quadrados simétricos. Já a parka conta com 1.700 cristais e a camisa branca do dia a dia se transforma em peça “statement”, cheia de poder, com a aplicação dos pequenos e luxuosos detalhes brilhantes.

O resultado é a união entre a moda e a tradição na produção de cristais da Swarovski. Algo que nasce do ímpeto criativo da nova diretora Giovanna Battaglia e ganha ramificações pelo mundo nas mãos de nomes como Andrea Bogosian.