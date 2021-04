Carta da diretora: Um olhar sobre o mundo da moda, por Alice Ferraz

Com o passar dos meses, as mudanças de comportamento provocadas pela vivência da pandemia se tornam parte de nós. Em casa, o olhar para fora transformou-se em um olhar para dentro e já não nos causa tanto estranhamento essa intimidade.

Fomos desvendando esse “dentro” em camadas, cada uma delas descortinando vazios, emoções e, às vezes, deslumbramento. Esse dentro também nos brindou com o olhar para dentro do nosso Brasil. Proibidos de entrar em tantos países, do olhar global fomos levados ao olhar local. Sendo esse local o Brasil.

Leia Também Da mata para o mundo

Os americanos e ingleses usam uma expressão da qual gosto bastante e que cabe aqui: tivemos que “spend time on it”, em português, “gastar tempo em algo”. Nesses meses todos, gastamos – e eu diria mais, tivemos a oportunidade de investir nosso tempo – em investigar novamente o Brasil.

Procurando refúgios e buscando uma fuga das cidades grandes, descobrimos o que existia disponível e que nossa visão turva, de priorizar sempre o que vem de fora, não via. Assim, nossa revista Moda, que tem seu foco sempre em trazer o comportamento de seu tempo, também participou desse movimento, olhando para dentro. Assim, redescobrimos o Pantanal.

O Pantanal redescoberto no ano da pandemia pela dor que sentimos ao ver suas queimadas deu lugar nas nossas páginas ao Pantanal do fascínio. O Pantanal colorido, florido, cheio de animais, de vida e de gente que faz a vida desse paraíso. As imagens que trazem essa realidade pujante e grandiosa que fica escondida quando a dor é maior foram feitas pelo artista e fotógrafo João Farkas. Nessa descoberta, floresceu por aqui a beleza e força da mato-grossense Vanessa da Mata.

Vanessa vem vestida de Pantanal, de arara-azul, em look da coleção da estilista brasileira Andrea Bogosian inspirada nas mesmas obras de Farkas que estão no nosso editorial de moda. Em meio a toda essa natureza, trouxemos também opções de marcas que estão envolvidas no próximo passo da moda e beleza mundiais: aquelas que estão cuidando do nosso planeta. Fomos buscar a beleza orgânica e o calçado confortável, que utiliza garrafas pet na sua produção.

A revista que você tem em mãos vem com a intenção de abrir nossos olhos para parte da nossa casa no Brasil: o Pantanal.